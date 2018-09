Estar en el presente

NUEVA YORK. ¿Es posible que de la manera como vivimos actualmente, como organizamos nuestras horas, nuestros días y nuestras semanas, estemos creando una realidad en la que el presente es apenas un trámite? ¿Una especie de puente indispensable para llegar a la siguiente tarea o a la siguiente obligación, de manera que lo único tangible, aunque siempre inalcanzable, es el futuro inmediato?

Es verdad que estoy en Nueva York, una ciudad que se mueve a un ritmo abrumador, donde la mayoría de los oficinistas mastican su sánduche o su ensalada con los ojos pegados a la pantalla de su computador. Pero sospecho que de la forma como todos hemos llenado nuestras vidas de objetivos y propósitos, y además de compromisos inaplazables, hace que pasemos por la realidad como un surfista sobre su tabla, apenas tocando la superficie y tratando de no caernos o dejarnos alcanzar por la ola.



Somos más eficientes, somos más efectivos. Hacemos listas y las adornamos con resaltadores de colores. Las organizamos en orden de importancia y luego las vamos deshaciendo punto por punto, con la satisfacción del deber cumplido. Nuevos puntos y prioridades hacen su aparición, en ese continuo inagotable de lo que hay que hacer, que es al mismo tiempo satisfactorio y totalmente frustrante.



Poca gente, en cambio, hace listas para el ocio. Al menos, yo no. Y privar de esa estructura al ocio en una vida estrictamente regimentada, le impide colarse con la frecuencia que debiera por las rendijas del deber.

En todo esto pensaba esta semana cuando hablé con una de mis hermanas y descubrí que en un país diferente, y en un contexto distinto, ella tiene la misma sensación. Como si los días fueran apenas un ejercicio de completar asignaciones a gran velocidad. El horizonte lleno de plazos y fechas de cierre; el calendario, un rosario de demandas a las que inevitablemente llegará agotada, para no mencionar, atrasada.



Más importante aún, descubrí que el problema de que el tiempo se nos haya acelerado y las hojas del calendario caigan en cámara rápida, nos priva no apenas de tiempo para no hacer nada, sino que nos quita el privilegio de estar en el presente, saboreando el momento aunque se trate de un momento de intenso trabajo o hasta de indeseable estrés.



Los instantes felices de la vida no deberán ser solo esos picos de alegría que uno tiene de vez en cuando, cuando el destino le regala algo extraordinario. Deberían ser todos las instancias en que uno está vivo y está consciente de que está vivo y se da cuenta de que esa condición es finita y entiende plenamente la tragedia de esa fragilidad.



Hay muchas cosas que pasan (y en un país como Colombia, a veces parecería que más y peores cosas pasaran). Pero mientras que no haya vuelta que darle a lo que no podemos controlar, sí tenemos el poder de hacer que cada minuto cuente. Y sin importar la velocidad con que el mundo gire a nuestro alrededor, debemos hacer el esfuerzo para mantenernos firmemente plantados en el presente.



Mirar un futuro de metas y de tareas es una fuente de motivación que no puede ocultarnos el hecho de que la vida se va desgranando poco a poco, inexorablemente. Si bien es natural ser felices y agradecidos cuando la fortuna nos sorprende, deberíamos demostrar nuestra gratitud por los momentos ordinarios e insignificantes, que son la verdadera materia prima de la vida.



Alguna vez leí que las mejores epifanías llegan cuando uno está acostado en su cama, en ese espacio entre el sueño y la lucidez que sucede a la madrugada. Esta epifanía, la de que la vida no es la ficción de futuro que cada uno se ha creado, sino que la vida es ahora, me llegó a plena luz del día. Un simple pensamiento en un momento cualquiera.



ADRIANA LA ROTTA