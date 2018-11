El enemigo interno

NUEVA YORK. El lunes de esta semana se cumplieron cien años del final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto inútil y sangriento nacido del nacionalismo y que dejó un número de víctimas estimado entre los 10 y los 35 millones de personas. Ese conflicto fue la semilla de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron entre 70 y 80 millones de personas. La noticia desenterró imágenes e historias de una monstruosidad que aún, un siglo después, cuesta trabajo dimensionar y aceptar.

La celebración en Francia y en muchos otros países del heroísmo de soldados y civiles que evitaron que el mundo colapsara bajo el peso de los proyectos autoritarios no escondió la amargura de un horror que de ninguna manera debería repetirse. Pero, como lo indican señales que surgen a cada paso, no estoy tan segura de que estemos libres de ese riesgo.



Por los mismos días, esta semana tuve la oportunidad de ver al analista y consultor político norteamericano Peter Schechter (a propósito, recomiendo el podcast sobre política exterior que hace con la también analista colombiana Muni Jensen) y no podría coincidir más con su visión. Caminamos, advierte Schechter, hacia la muerte del sistema de reglas que rigió y le dio estabilidad al mundo durante la mayor parte de los últimos 75 años. Una a una, las instituciones del hasta ahora prevalente orden internacional, como la ONU, la Unión Europea y la Otán, son atacadas, desprestigiadas y desmanteladas. Y los beneficios de ese mundo basado en reglas transnacionales y en cooperación, que resultó en un período de relativa paz y de florecimiento de la libertad y el respeto por los derechos individuales, están en peligro.

Más perturbador que la seria amenaza al orden internacional, que con todo y sus imperfecciones ha sido una verdadera era de iluminación, es que sus detractores no ofrecen a cambio nada que se pueda discernir. En elecciones en Estados Unidos, en Brasil y en Europa, los votantes siguen siendo seducidos por un caldo de nacionalismo, autoritarismo, racismo, machismo e ideas vagamente religiosas, que no son precisamente una receta para el progreso. No hay un plan. Solo hay rabia, miedo y una sed de venganza que parece haberse cocinado a fuego lento desde hace más tiempo del que pensamos.



El resultado de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos, luego de las cuales el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes y se llevó varias importantes plazas gubernamentales, fue interpretado por algunos como el indicador de que las reglas de civilidad que han forjado el liberalismo de occidente han recobrado vigencia. Pero es muy pronto para decretar que el péndulo se ha empezado a devolver y que esa constelación de gobiernos que rechazan la arquitectura del orden actual esté perdiendo adeptos. Las elecciones presidenciales en el país que se considera el líder de la democracia están apenas a dos años; y lejos de amainar la retórica de la división, puede ganar fuerza a medida que calienta motores la campaña electoral.



Si hace una década –más o menos el tiempo que ha pasado desde que empecé a escribir esta columna– alguien me hubiera dicho que la democracia liberal estaría seriamente amenazada, que el fascismo tendría un renacimiento y que el antisemitismo estaría rejuvenecido en Occidente, me habría costado creerle.



Hace una década, los titulares giraban alrededor del surgimiento acelerado de Asia, especialmente de China, y la amenaza que esa presencia externa podría representar para la civilización occidental. Generalmente optimista y más ingenua de lo que debería ser, estoy empezando a rendirme ante la evidencia de que la historia es cíclica, y sin querer subestimar las tensiones que la influencia de nuevos poderes pueden crear, me asusta mucho más el enemigo que no vimos venir.