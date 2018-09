Atención al llamado de Human Rights Watch

La decisión de la OEA de enviar una misión técnica a Colombia y países vecinos para evaluar la crisis migratoria derivada del éxodo venezolano es uno de los hechos de la semana. El éxodo es un problema regional que requiere una respuesta concertada, y la creación de un grupo en la OEA que recoja información para determinar las acciones y los recursos necesarios para enfrentar la crisis de manera conjunta es un paso crucial en la dirección correcta.

Como lo describió el canciller Carlos Holmes Trujillo durante su primer viaje oficial a Washington, es un hecho muy positivo para Colombia que va a fortalecer nuestra capacidad institucional para hacer frente a una crisis que presenta enormes desafíos. El anuncio de la OEA complementó dos días de reuniones sobre el mismo tema bajo los auspicios del Gobierno de Ecuador, que indican una voluntad de los países de la región de empezar a actuar de forma coordinada frente a la crisis.



Un reporte de Human Rights Watch publicado esta semana le pone cifras al éxodo y documenta las políticas que cada país, por separado, está implementando para hacerle frente a la emergencia. Además de ser un retrato preciso y doloroso de una de las tragedias humanitarias de nuestro tiempo, el reporte es un importante llamado a que las naciones actúen de modo coordinado en beneficio de los migrantes venezolanos y de los países que los acogen.

El cuadro que pinta el reporte es el de un continente que no está articulado en la absorción del flujo migratorio aunque varios países, empezando por Colombia, han hecho grandes esfuerzos para recibir a los migrantes y ofrecerles mecanismos de permanencia de manera que puedan darles continuidad a sus vidas. Al mostrar la escala del problema, HRW demuestra sin ambigüedades que el éxodo venezolano es una crisis extraordinaria que requiere una respuesta igualmente excepcional además de ofrecer recomendaciones para que el continente responda de forma colectiva y uniforme.



De lejos, el país que más migrantes venezolanos ha recibido es Colombia: hay registro de 1’000.000 que han llegado entre marzo de 2017 y junio de este año, pero es posible que esa cifra sea aún más alta, porque no incluye a quienes cruzaron por alguno de los 270 pasos no oficiales que hay en la frontera entre ambos países.



Hay más de 395.000 venezolanos en Perú, 250.000 en Ecuador, cerca de 85.000 en Chile, casi 78.000 en Argentina y por encima de 72.000 en Estados Unidos.



En el primer semestre de este año había más de 58.000 ciudadanos venezolanos en Panamá, un número equivalente en Brasil; cerca de 32.000 en México; por encima de 98.000 en las islas del Caribe sur y más de 25.000 en República Dominicana. Para no mencionar a quienes han emigrado a España y que se estima son alrededor de 40.000, solamente entre 2016 y 2017.



Entendiendo que la crisis migratoria requiere de recursos financieros muy importantes que deben ser distribuidos equitativamente, de acuerdo con el tamaño y las capacidades de cada economía, Human Rights Watch hace un llamado a las autoridades políticas y migratorias de todos los países del área para que unifiquen criterios y otorguen a todos los migrantes un estatus jurídico temporal que les permita acceso a puestos de trabajo y a educación, de modo que no caigan en la indigencia y se conviertan en una carga económica adicional para los países que los acogen.



Es una propuesta sensible que entiende que el estudio caso a caso de los pedidos de inmigración no procede en momentos en que el éxodo es tan agudo y requiere una respuesta rápida y coordinada que ponga la protección de los migrantes en el centro de sus prioridades.



ADRIANA LA ROTTA