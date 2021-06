Educación, pieza clave para construir nuevos acuerdos sociales

Estamos viviendo uno de los momentos más retadores, no solo por la coyuntura generada por la pandemia que ha evidenciado las enormes brechas sociales y económicas, sino también por el momento de movilizaciones ciudadanas que demandan cambios estructurales. Transformar nuestra sociedad y generar desarrollo, disminuyendo así las desigualdades y la pobreza, es la gran necesidad que tenemos como país.

En este reto la educación es, sin duda, una herramienta fundamental. Pero no solo la permanencia en el sistema escolar es un desafío, también lo son la competencia y la pertinencia educativa. Estamos parados frente a nuevas modalidades de aprendizaje, empleo, autoempleo, uso de plataformas digitales. Esas relaciones son atípicas. ¿Qué hacer? Es necesario construir nuevos acuerdos sociales y nuevos esquemas educativos.



Por una parte, como no podemos evitar la tecnología, la única respuesta es invertir hoy más que ayer en las personas. Es claro que el problema no está en el título, sino en la competencia que está detrás de él. Además, la globalización impone la necesidad de aprender constantemente. Ese es el reto para nuestro sistema educativo. ¿Qué tan pertinentes son nuestros programas? ¿Cuántos de ellos sirven al sistema productivo?



Hay muchas preguntas, pocas respuestas y mucho trabajo por delante. Por eso, convencidos de que la educación es el camino para lograr el bienestar y cerrar brechas sociales, aportamos una robusta infraestructura con 364 jardines infantiles, 68 colegios propios y 3.798 con convenios, 164 centros de educación para el trabajo, 8 universidades, 35 institutos técnicos profesionales y escuelas tecnológicas y 263 bibliotecas.



También fortalecimos los programas de Jornada Escolar Complementaria y de Atención Integral a la Niñez (AIN), y atendimos de forma no presencial a cerca de 137.459 estudiantes en básica primaria, secundaria y media. En este camino de aportar soluciones a la construcción de un ecosistema educativo que impulse el bienestar, contenga la pobreza y aporte al desarrollo del país, desde Asocajas, en alianza con Santillana, organizamos el Primer Festival de Educación, que se centró en tres pilares estratégicos.



El primero, humanizar la educación y valorar la diversidad. La oportunidad de la pandemia de conocer a nuestros estudiantes en sus casas nos permite potencializar e individualizar el aprendizaje. La invitación es a valorar las diferencias. Debemos ser empáticos, simpáticos y compasivos. El segundo pilar le apuesta a explorar nuevos espacios, nuevas metodologías y herramientas tecnológicas para garantizar la educación para toda la vida. Y el tercer pilar: potenciar los talentos e impulsar una educación que permita construir proyectos de vida en armonía con la búsqueda del bienestar y la felicidad.



Se deben cultivar la imaginación, la libertad y la alegría en los procesos educativos. Como lo ha resaltado la filósofa Martha Nussbaum, las emociones también son determinantes en la deliberación moral y democrática, al aumentar las posibilidades de aprender y construir un pensamiento crítico. De allí la importancia de que las humanidades y las artes sean parte de esta conversación, porque, parafraseando a la profesora Nussbaum, las capacidades humanas nos permitirán ser más que máquinas útiles, para transformarnos en ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, criticar la tradición y comprender el significado de los sufrimientos y los logros de otra persona. Habilidades necesarias para mantener viva la democracia.



En ese sentido, las cajas de compensación estamos listas para seguir, desde la educación integral, aportando en este frente de transformación y cambio.



Adriana Guillén Arango

Presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas)