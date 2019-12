Una de las expresiones que más he oído en estos días de paro es ‘Yo no marcho, yo produzco’. La usan quienes se oponen a la situación e insisten en que la mejor forma de sacar adelante el país es trabajando. La frase la pronuncian enfáticamente, incluso con soberbia, como si Colombia fuera una locomotora imparable, cuando no hay nada más ineficiente y flojo que un colombiano, con todo respeto y cariño.

Digo locomotora imparable y pienso en Alemania, que ha producido filósofos y artistas, industriales y científicos. Hasta potencia deportiva es, y eso que ha perdido dos guerras mundiales. Si de cifras se trata, Colombia queda muy mal parada no solo con Alemania, sino con más de medio mundo. Hay estudios que afirman que un colombiano trabaja 830 horas más al año que un alemán y que somos cuatro veces menos productivos que un estadounidense.



Es que acá confundimos cantidad con calidad y emprendimiento con innovación. Trabajamos a lo bruto, a lo mula, convencidos de que lo que vale es salir de casa a las siete de la mañana y volver arrastrándose a las diez de la noche. Y si a alguien se le ocurre irse de la oficina antes de las seis, lo miran como si se estuviera robando la plata.



En otros lugares, las horas laborales se usan para lo que toca, por eso trabajan menos y producen más. Nosotros las usamos para hablar con los compañeros, ir por tinto diez veces, mirar redes sociales y hacer todo a la carrera al final de la jornada. Eso sí, nos encanta posar de agobiados, y si alguien nos pregunta, decimos que estamos ocupadísimos, que es más o menos lo mismo que decir ‘yo no marcho, yo produzco’: pura mierda.



Y es fácil notar que es pose porque a los colombianos nos encanta usar cualquier cosa de excusa para no trabajar. En Halloween nos disfrazamos tres veces, celebramos Navidad de noviembre a enero y en día de partido de la selección trabajamos medio día, si acaso. Pero no es sino que la gente salga a marchar para que nos entren unas ganas irrefrenables de trabajar y no descansar hasta haber hecho de Colombia una potencia.



Nuestra ineficiencia se nota también en cualquier suceso de la vida cotidiana, desde dejar una cuenta de cobro por menos del mínimo hasta ir a un cajero electrónico, donde en vez de sacar plata pareciera que estuviéramos haciendo el traspaso de una finca ganadera en los Llanos. Y ni hablar de las filas en el supermercado. Ve uno que no se mueve y no es porque haya mucha gente, sino porque el lector del código de barras no sirve o se cayó la línea para pagar con tarjeta. Y eso que me refiero a cosas banales y fácilmente sorteables, nada que ver con las torturas que pueden ser las vueltas de notaría o un trámite con el Estado. Mucha economía naranja, mucho viceministro de la Creatividad, y nada que salimos de la Edad de Piedra.



Suelo ir a cine al mediodía porque es más barato y hay menos gente. Hace poco me sucedió que la fila no andaba, aunque había tres taquillas abiertas y apenas cuatro clientes. Esperé unos diez minutos hasta que fui a hablar con uno de los cajeros. Me explicó que había un problema con el sistema, pero que podía comprar las boletas en los quioscos inteligentes. Fui a uno de ellos y tampoco la logré porque, por seguridad, los quioscos no aceptan tarjeta de crédito, solo débito.



Es decir, algo tan fácil como ir a cine resultó imposible, un claro reflejo de lo torpes que somos en este país. Y eso que se trataba de Cine Colombia, una empresa muy bien organizada; cero quejas en este caso porque a veces hay cosas que se nos salen de las manos. Pero si eso les pasa a ellos, que son de lo mejor que tenemos, ¿qué se puede esperar del colombiano promedio que todo lo hace a las patadas? Por eso me da risa cuando se las tiran de alemanes y dicen que no marchan, sino que producen. Como le oí a alguien hace poco: más bien, lo que producen es lástima.

ADOLFO ZABLEH DURÁN