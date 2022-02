Yo creo que ya está bien

Me encantan las teorías conspirativas porque me emociona pensar que el mundo no es lo que pensamos. ¿Se imaginan? Haberlo explorado durante siglos y descubrir que no es lo que creíamos. Dentro de ese universo de ideas descabelladas dos son mis preferidas, lo que no quiere decir que las tome por ciertas.



La primera es que la Tierra es plana, un disco y no una esfera. De Parménides para abajo, todos equivocados, la que se armaría en las clases de geografía en el colegio. La otra es aquella que afirma que la Luna es un satélite artificial puesto ahí por extraterrestres para observarnos. Nuevamente, qué escándalo, a correr todos de miedo. Esa me gusta porque nos bajaría los humos y porque la Luna ahí puesta es una cosa muy rara, todo hay que decirlo.



Una de las ideas a la que menos le daba credibilidad era la de que el covid es un virus creado en un laboratorio con el fin de controlar a la población. Y debo decir que la risa se me fue un poco cuando hace unas semanas leí que habían creado un microchip subcutáneo que reemplazaría los certificados de vacunación. Se implanta en el brazo y con pasarle un celular se puede consultar cualquier información que se quiera almacenar en él. Y antes de seguir debo aclarar que no creo que el virus haya sido creado con un fin específico, solo fue algo que se nos salió de las manos. Estoy a favor de las vacunas, los tapabocas en lugares con riesgo de contagio y del distanciamiento social.

Dicho esto, me parece sospechoso el tratamiento que la prensa y entidades le dan al coronavirus, en especial ahora que las vacunas aparecieron y paliaron sus efectos. Es que parece que estuvieran a favor de la enfermedad y no en su contra, decepcionadas porque está perdiendo terreno y letalidad, basta con ver titulares tipo ‘La ómicron sigilosa, una nueva subvariante que alarma al mundo’, o ‘El momento más crítico de la cuarta ola de la pandemia aún no ha llegado’.



Es como si el establecimiento estuviese alineado para mantener a la población dócil y con miedo. Ya quisiera yo tener el jefe de prensa que tiene el covid y estar siempre sonando, con la gente atenta a lo que hago o no; sería altamente rentable. ¿Y qué onda con las vacunas? Muchos acabamos de ponernos el refuerzo y ya están con que se viene la cuarta dosis. ¿Cuántas veces más toca inyectarse? ¿Qué nos estaban poniendo antes si se necesitan nuevas dosis?



El mundo está desbarajustado y alguien se está beneficiando de ello. No es solo que el precio de todo se haya disparado, sino que, según un informe, las veinte personas más ricas del mundo aumentaron sus fortunas más del 30 % durante 2021. Sospechoso, dada la situación que vive la mayoría de la población.



El otro día comí en un sitio que me recomendaron y, cansado de los códigos QR, ordené sin mirar el menú. Al fin y al cabo, era un pedido común de hamburguesa, papas y malteada que sé más o menos cuánto puede costar. Cuando llegó la cuenta parecía que hubiese ordenado para tres y no para mí solo. ¿La razón? La sola malteada costaba $ 23.000. No dije nada, solo pagué y me fui jurándome nunca volver. Dudo que el dueño del restaurante esté entre las veinte personas más ricas del mundo y que haga parte de una conspiración internacional, seguro se ha visto afectado también por la inflación y sus razones tendrá para cobrar la malteada a ese precio, pero me parece que se le fue la mano, por no decir que me robó.



Yo creo que ya estuvo bien de aprovecharse del covid para hacer con nosotros lo que se les da la gana. Llama uno a un call center y contesta una grabación diciendo que, debido a la situación, están recibiendo un volumen inusual de llamadas, como si el coronavirus hubiese ocurrido por sorpresa la semana pasada y no hace dos años. Si lo que quieren es bajar costos y aumentar beneficios, pronto van a tener que inventarse una mejor excusa.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

