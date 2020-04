Ya veníamos rotos

El otro día me tomó más de una hora salir a hacer mercado porque no encontraba la llave de la casa. Es fácil perder la cabeza cuando algo así ocurre, al punto de que terminas buscando en lugares donde sabes que ni por error hubiera podido llegar, como el cajón de las medias rotas que guardas más por compasión que por otra cosa. Investigas hasta en la cocina, a ver si aparece camuflada entre los cubiertos, que al fin y al cabo ambas cosas son metálicas y alargadas.

Pasa el tiempo y aumenta el desespero, al punto de que te empiezas a regañarte, ya no por la llave, sino por la forma como llevas tu vida. Y entonces te quiebras por una triste llave, algo tan insignificante que pueden hacértela en par minutos en cualquier ferretería a cambio de unas monedas.



Por estos días nada tiene sentido, ni las llaves que se pierden ni las puertas que abren. Tampoco hacer mercado o aprender a cocinar porque celebrarse pasó de moda. Es que ya ni hablas en lo absoluto porque ni la propia voz sirve y hasta hablar contigo mismo carece de propósito. Ya no es solo que todos los días sean iguales y que Semana Santa haya llegado sin darte cuenta, sino que no puedes ver a la gente que quieres y eso te frustra.



Por estos días recuerdo una escena de hace años: yo escribiendo mientras en el cuarto de al lado mi madre le lee a mi sobrina, que está destinada a hablar inglés, un libro en español. Las dos a salvo, metidas en la cama como amigas que juegan. Y mi sobrina le hace caso y le pregunta cosas mientras uno a la distancia entiende que la casa es un refugio y que la familia lo es todo. Hoy mi mamá cuida de mi sobrina, pero un día será el turno de que mi sobrina cuide de ella.



Estamos luchando por no dejarnos ir y parece que vamos perdiendo. Mientras la casa te ahoga, salir a la calle no ayuda porque camino al mercado te encuentras con gente que llora detrás de los tapabocas que la protegen del virus, pero no de la frustración. Estos días han servido para confirmar que vivir no tiene sentido y que lo único a lo que dedicamos la vida entera es a encontrarle uno, aferrarnos a lo que sea con tal de no ahogarnos. Los ‘hobbies’ mejor que las personas, las personas no son ‘hobbies’ así a veces nos empecinemos en jugar con ellas.



La casa tan desordenada como los horarios, la ropa de calle en cuarentena y las pijamas pidiendo tregua. La cuenta de ahorros languideciendo, el pelo largo y las zonas íntimas sin depilar porque pa’ quién; todo es tan confuso que te miras en el espejo y no te reconoces. Ese que te mira desde el otro lado no eres tú sino un intruso que ha tomado posesión de tu cuerpo. Todos están desesperados, hasta los ‘influencers’. Ellos, que siempre lucen seguros y felices, capaces de vender lo que les pongan, no saben qué hacer ahora, salvo el ridículo; son tan inútiles como las cordales.



Es que ni solo ni acompañado, ni con recursos ni sin ellos; es cierto que hay grados de dificultad, pero esto es duro para cualquiera, y me chupa un huevo que a Ana Frank le haya tocado peor, de malas ella. Estamos entendiendo a los golpes que la cordura es tan delicada como el medio ambiente y que así como ambas se pierden, se pueden recuperar.



Nos estamos desperdiciando, pudriéndonos entre cuatro paredes, lo cual no es mayor daño porque, si nos ponemos sinceros, pasaba lo mismo cuando la vida transcurría normal, solo que en vez de botar la vida en la casa la botábamos en la calle. Todos íbamos a escribir un libro durante el encierro, íbamos a contar el mundo y a hacerlo mejor de paso, pero lo cierto es que apenas nos está alcanzando para no volvernos locos. Estamos tristes y la cuarentena es la excusa, pero la verdad es que muchos de nosotros veníamos rotos desde antes.



ADOLFO ZABLEH DURÁN