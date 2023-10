Ya nadie se llama Roberto

La educación no es lo que solía ser, y hablo en términos de dinero. Así como antes un disco de acetato no valía mayor cosa y un CD costaba una fortuna, el colegio era costeable y la universidad, impagable. Ahora las cosas se han torcido y mientras el vinilo lo cobran como si fueran trufas y un disco compacto te lo regalan por tres mil pesos, asistir al colegio implica desembolsar una cifra escandalosa, y a la universidad, también.



Y tiene sentido desde el punto de vista de la oferta y la demanda, que no tanto del educativo. El estudio, el matrimonio y el funeral son de esas cosas que cobran según la necesidad y no por lo que en realidad cuestan. ¿Se murió tu padre? Vale cincuenta millones todo, y si no estás de acuerdo, deja entonces que se pudra en la morgue. ¿Te quieres casar? Trescientos millones la ceremonia y la fiesta, ¿o es que vas a organizar algo chichipato en el día más feliz de tu vida? ¿Necesitas colegio para tu hijo? Claro, cinco millones la mensualidad más un bono de cuarenta. Ah, ¿muy caro? Pues edúcalo en casa, que fijo llega a presidente de Colombia.

Es terrorismo sicológico lo que aplican, técnicas de intimidación basadas en mentiras y manipulación, porque estudiar ya no es garantía de nada. Y no es que la gente no merezca acceder a educación de calidad, sino que, nuevamente por pura ley de oferta y demanda, mientras más individuos con posgrados y maestrías existan, menos costará su mano de obra en el mercado laboral. Los colegios se olieron la situación hace rato y empezaron a subir sus precios por encima de la inflación, al punto de que hoy un año escolar puede costar hasta setenta millones de pesos. Eso sí, averigüe la miseria que les pagan a los profesores.

Setenta patacones por enseñar cuánto es dos más dos, indicar dónde queda Birmania y revelar el peso atómico del telurio. Y los padres pagan porque la idea de que su hijo sea un don nadie los mata de miedo. Ellos quieren que sus descendientes sean extraordinarios, felices y cambien el mundo, por eso les ponen nombres rebuscados, para empezar. Ya nadie se llama Roberto o Patricia, ahora todos son Salvador o Luciano, Aitana y Zoe; el golpe que se van a dar esos niños cuando entren a su primer salón de clase y se enteren de que, incluyendo sus nombres, son uno más del montón.

Porque, aceptémoslo, con tanta gente en el mundo es muy difícil destacar, y aunque la educación sirva, faltaba más, al final la diferencia la hace la persona. Así te compres Harvard para ti solo, si no tienes algún don o una habilidad especial, pasarás a ser un ladrillo más en la pared. Y está bien, que no pasa nada; la mayoría de personas pasamos por este mundo sin pena ni gloria. No vinimos a hacer grandes aportes, sino a trabajar de lunes a viernes de ocho a seis, tener tres semanas de vacaciones al año si nos va bien, y maratonear series durante el fin de semana como si nuestra vida dependiese de ello.

Sin embargo, los colegios y universidades siguen vendiendo sus programas como si fueran garantía de éxito. Y la gente paga solo para darse cuenta de que a la hora de buscar trabajo les exigen una maestría, dos diplomados y tres certificados de la Nasa, pero pagan como si el aspirante nunca hubiese pisado la primaria.

¿Vale la pena estudiar media vida para pasarse la otra mitad pagando no solo lo que nos prestaron, sino los intereses, mientras estamos en un empleo que quizá odiemos y además está mal pago? ¿Se justifica tanto sacrificio solo para perpetuar la especie y que nuestros hijos tengan una vida similar a la nuestra, rezando para que alguno se haga millonario y deje así de comer mierda? Yo diría que la respuesta es clara y evidente, un rotundo no, pero cada quien a lo suyo.

