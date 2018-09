Volverse viejo

Acaban de sancionar al hombre que en un audio se refirió a Álvaro Uribe como "viejo cacorro". Carlos Peña se llama, y cuando lanzó la expresión era el director del Centro Democrático en Santander, casi nada. Y el insultó no se quedó ahí; Peña utilizó otras expresiones agresivas contra el expresidente y también contra Nubia Stella Martínez, la directora nacional del partido.

Y es chistoso, aunque haya estado mal hecho. Es chistoso porque los insultos provinieron de un miembro del movimiento, porque todos en alguna oportunidad nos hemos referido a alguien en términos ofensivos, pero a la hora de topárnoslo de frente lo hemos tratamos con respeto. Es chistoso porque en este país hay mucha gente que piensa de Uribe cosas peores y también porque meterse con el expresidente, un hombre con poder y seguidores, es involucrarse en una polémica.



Por lo pronto, a Peña no lo apartaron del partido, pero sí de su cargo, y le impidieron, además, postularse a cualquier cargo de elección popular durante tres años, así que tan mal no le fue.

Llamarle a alguien viejo cacorro causa risas inmediatas. Yo oigo algo así y pienso en la parodia de ‘El festival del hueco’, que hacían años atrás en el programa de televisión 'No me lo cambie'. En ella, dos payasos, Cornetín y Arnoldín, cogían al gran Don Jediondo, caracterizado como Jorge Barón, y lo sometían a todo tipo de vejaciones, siempre refiriéndose a él como viejo cacorro. A la fecha, salvo 'Seinfeld' y 'Game of Thrones', la televisión no ha hecho algo tan entretenido. Pero, pasadas las risas y llegada la reflexión, no es chistoso llamar viejo a nadie, y menos en Colombia, donde más de cuatro millones de ancianos no tienen pensión, el 40 por ciento sufren de depresión y por lo menos 400 son abandonados cada año. Acá despreciamos a nuestros adultos mayores, y ese es otro rasgo de la barbarie de país que hemos creado.



Descalificar a alguien porque tenga muchos años es un desprecio que no se merece ni Uribe, así sea poderoso y millonario. Para allá vamos todos los hombres, que en algún momento caeremos en desuso y nos convertiremos para alguien en viejo cacorro, viejo prostático o viejo verde, por nombrar solo tres calificativos que solemos usar para ofender a alguien; solo es cuestión de tiempo. Y en la misma onda, se ha vuelto moda descalificar a las mujeres llamándolas tías. No es una palabra tan desacertada, teniendo en cuenta lo poco rigurosas que son muchas de ellas, pero lo considero un avance: si para atacar a una mujer la llamamos tía en vez de pegarle o asesinarla, hemos avanzado.



Si vamos a ir en contra de Uribe, que sea porque no nos gusta su forma de pensar y de obrar, no por su edad. Por manipular la democracia, por instigar a la guerra, por gobernar desde las sombras, por pasarse las instituciones por la faja cuando se le da la gana, por calumniar y por sentirse más allá del bien y del mal, no porque sea un hombre de otro tiempo. Y si estamos cansados de que le viva haciendo el quite a la justicia y creemos que su destino está en la cárcel, pues manos a la obra, a juntar pruebas; que no pase como con Pinochet en Chile, que murió sin pagar por sus abusos. Sin embargo, creo que a Uribe le va a ir aun mejor que al dictador chileno, y por mucha rabia que pueda dar eso, no hay por qué atacarlo por anciano.



Viejo o no viejo, lo que toca hacer con Uribe no es insultarlo sino dejar de pararle bolas; quitarle todos los reflectores, todos los micrófonos, dejarlo en ese país imaginario en el que vive y que poco a poco dejará de existir. Alguna vez tuiteé refiriéndome a él como viejo cacorro, pero enseguida borré el trino porque entendí que no estaba bien. No sé qué me pasa, si hace unos meses prometí aquí mismo no hablar de Uribe, pero qué hago, si es que no practico ningún otro deporte de riesgo.



ADOLFO ZABLEH DURÁN