Un ex-Fifas

Este es el primer año de mi vida en que me siento adulto, y es raro y bueno a la vez porque ver en el espejo a un señor con canas y sentirse como un niño puede ser frustrante.



La señal más evidente de lo que digo es que ya no me gusta el fútbol, al menos no como antes. Así como cuando entro a una oficina y siento pena por los empleados que viven presos en ella, ahora oigo a las personas debatir sobre fútbol y me dan lástima, todas vehementes y convencidas de que son importantes, incapaces de ver que no son hinchas, sino clientes, y que su valía radica en que aportan plata para que los jugadores ganen cifras desproporcionadas.

Los equipos son marcas y necesitan ser consumidos, de ahí que apelen a bobadas como la pasión y el amor por la camiseta para conseguir dinero. No estoy diciendo nada nuevo, pero una cosa es haberlo oído, y otra, entenderlo y preguntarse cómo podemos ser tan ciegos. Yo me enamoré del fútbol a los seis años porque en mi vida no había nada más, y los adultos que siguen siendo tan fanáticos no hacen otra cosa que alargar esa niñez, lo cual es un esfuerzo vano. Parecen Quico, todos grandes con su traje de marinerito.

Igual sigo viendo algún partido, aunque sea a ratos, y lo disfruto. Yo no odio el fútbol así como no odio nada, solo que no me gusto en mi versión inmadura. Ahora a los fanáticos les dicen ‘Fifas’, en referencia al videojuego, y tal denominación me parece ofensiva no solo porque le agregue inmadurez al debate, sino porque no hay nadie más ignorante que un fanático de dicho juego. FIFA era interesante cuando era un simulador, es decir, cuando imitaba la realidad; ahora se volvió un juego de superhéroes donde los partidos terminan 8-6 y en el que cualquier jugador puede driblarse al equipo rival hasta meter gol. Para que tengan una idea, es un juego de microfútbol donde todos son Maradona contra los ingleses.

Es insoportable el fútbol de ahora, donde los jugadores se toman fotos en la cama con la copa que acaban de ganar, las premiaciones vienen con fuego y papel dorado para que se sientan emocionantes, se pierde más tiempo del que se juega porque todos están fingiendo que se lesionaron de por vida y un producto como la Kings League tiene cada vez más adeptos.

Tampoco le veo sentido a que cubran el recorrido del bus hasta el estadio, que los equipos estrenen uniforme cada año, que todo partido sea en teoría importante y que en simultánea se juegue la copa, la liga, la supercopa, la superliga, la liga de la copa, la copa de la liga y la liga interplanetaria. Los clubes se quejan de lo largos que son los torneos, pero hacen pretemporada por medio mundo recolectando billetes porque necesitan más plata que las iglesias para seguir funcionando.

Pero la principal razón por la que me niego a volverme un Fifas es que, entre más partidos consumimos, más brutos nos volvemos. ¿Han oído opinar a la gente ahora? Dios mío, ¿es que de dónde salen? Se la pasan viendo fútbol y no lo entienden, a duras penas les da para gritar ‘golazo’, madrear al árbitro y pedir el combo ‘Penalti a favor y roja para el rival’. A los hinchas no les gusta el fútbol, les gusta que su equipo gane, y eso nada tiene que ver con el deporte.

Y no debaten con argumentos, sino que toman la parte de la información que les interesa y la presentan como verdadera, como si la verdad no fuera un todo, sino un bufet donde se pueden escoger solo los ingredientes que nos interesan. Es que ni miran la cancha y, claro, ¿por qué habrían de hacerlo, si no entienden lo que pasa allá abajo?

Miran las estadísticas porque es más fácil entender un cuadro de Excel que una táctica. Entonces, por ejemplo, para dirimir qué jugador es mejor miran sus números y no lo que hace en los partidos porque les queda grande analizar sus movimientos. Cada vez nos asusta más que la inteligencia artificial nos deje sin trabajo, y razón no nos falta, si nosotros carecemos de cualquier tipo de ella.

