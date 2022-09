Tengo que dejar de hablar de suicidio

Hace poco me encontré con una amiga en el supermercado y luego de ponernos al día empezamos a hablar de lo dura que estaba la vida, de cómo en ocasiones teníamos que sacrificar nuestros sueños para poder sobrevivir en un sistema cada vez más hostil. Como nos conocemos hace años y ya me sentía en confianza, le dije que estaba pensando en suicidarme, pero al ver su cara de ‘no me involucres en esto, yo solo quiero terminar de hacer mis compras e irme para la casa’, me sentí en la obligación de explicarme.



(También le puede interesar: ¿Alcanza el sueldo para los tenis?)

Le aclaré que lo que quería decir es que sentía que tenía un objetivo en la vida y que, una vez lo cumpliera, no le encontraba sentido a estar más acá. La idea que tengo es escribir cinco libros, tarea que me tomará unos diez años, calculo. Una vez lo logre, no sé qué más voy a hacer porque escribir es lo que me motiva a levantarme en la mañana. Claro, en una década pueden pasar muchas cosas, desde tener otras ideas de libros que me hagan querer vivir cincuenta años más hasta dedicarme a otra cosa que no tenga nada que ver con mi oficio actual.

Sea lo que sea que esté haciendo dentro de una década, tiene que ser algo motivador y no un trabajo cualquiera, porque eso es lo que haría querer matarme. No le veo sentido a sobrevivir durante años para trabajar de lunes a viernes en algo que solo reporta ingresos, descansar los fines de semana, ver fútbol en televisión, comer comida prefabricada, usar ropa desechable y quejarme de lo caro que está todo.

Casos como el mío, donde matarse es más una rara idea de bienestar que un deseo real, pueden ser vistos como una falta de respeto con los suicidas de verdad. FACEBOOK

TWITTER

Muy en la línea de abandonar este mundo cuando se considere conveniente, una vez me dio por hablar con alguien sobre la eutanasia y le comenté que me parecía el escenario ideal. Al poco tiempo me llegó un correo electrónico de una dirección anónima, diciendo que vivir era un regalo al que no se podía renunciar. Ni idea de quién lo mandó, pero me pareció impertinente, además de temerario. En casos así, encuentro insoportables a esos fundamentalistas que consideran que la vida es sagrada, intocable y que solo Dios puede quitarla.

La idea de matarme es nueva y no creo que esté en mí, más bien la adquirí cuando supe que un escritor había comprado un arma al enviudar a los setenta años, y que había terminado pegándose un tiro a los ochenta y nueve, cuando hasta respirar representaba una tortura. Es decir, lo suyo fue una decisión práctica, más funcional que otra cosa. Desde entonces sé que me quiero ir así, decidiendo el cómo y el cuándo, y no esperando a que a la muerte se le antoje visitarme. Además, casos como el mío, donde matarse es más una rara idea de bienestar que un deseo real, pueden ser vistos como una falta de respeto con los suicidas de verdad. Dios, con lo que les pesa vivir, con el dolor y la impotencia que acumulan durante años hasta que un día se matan, o peor aún, mueren de cualquier otra cosa porque hasta quitarse la vida es un escollo insalvable. No es mi intención quitarle trascendencia al asunto.

Tengo que dejar de hablar de suicidio porque alarma a la gente y la hace sentir incómoda. Además, no es tan literal como suena. A mí vivir no me cuesta y me gustaría estar por acá el mayor tiempo posible. Y aunque no lo descarto en un futuro, hasta ahora no me he sentido tentado a quitarme la vida; si lo considero es porque obedece más a una sensación momentánea que a un deseo perenne. La vida es tolerable porque ocurre a pedazos, decía un escritor. Así, puedo soportar, incluso encontrar deseable, escribir todos los días de mi vida si los visualizo uno a uno. En cambio, si calculo que me quedan unos treinta años e imagino que todo ese tiempo se lo voy a dedicar a la escritura, se me quitan las ganas de todo. Vistos así en montonera, once mil días son una carga imposible de llevar para cualquiera.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

(Lea todas las columnas de Adolfo Zableh Durán en EL TIEMPO, aquí)