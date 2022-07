Soldado de McLovin

Lo que hacíamos cuando éramos niños y estábamos aburridos es ahora viral en redes, y además es rentable. Se mete uno a internet y ve personas con millones de seguidores realizando todo tipo de gestas: maquillarse para aparentar que tienen ojeras, lamer un inodoro, acercar una moneda a un enchufe a ver si se electrocutan, comerse un tarro de Nutella de una sentada o meterse hielo en los testículos.



Las idioteces que me llevó a hacer el tedio en aquellas eternas tardes de vacaciones, y todo sin cobrar un peso. Desde engullirme una torta de chocolate de doce porciones detrás de la nevera hasta jugar con los ganchos de colgar ropa como si fueran arcos mientras que ramas de árboles hacían de flechas. Los que habré roto, y, encima, nunca di en el blanco. Hubo una época en la que me dio por esconderme sin avisar en algún lugar de la casa a ver cuánto se demoraban en encontrarme. Pasaba horas en el fondo de un clóset o debajo de la escalera que llevaba al patio hasta que salía aburrido porque nadie notaba mi ausencia. Yo estaba destinado a ser rico y famoso, solo que nací antes de tiempo.



Cualquier tarado puede hacer lo que hace un famoso de los de ahora, y está bien, que no siempre se nace para la grandeza. Y sus tontadas son divertidas a veces, pero no sé si deberían volverse mundialmente celebradas. Una cosa es realizarlas con amigotes embrutecidos, y otra, esperar los aplausos de media humanidad por ellas.



Influencers se llaman estos personajes porque eso es lo que hacen, influenciar a su nutrido público. Hay quien se rasga las vestiduras porque son conocidos y facturan más que futbolista del PSG, pero su popularidad está llena de lógica. La gente los endiosa porque se identifica con ellos, porque ven sus videos y piensa “yo también podrían hacer eso”. Y como desde hace un tiempo existe la fama por la fama, el sobresalir por no hacer mayor cosa, como las Kardashian, eso es lo que persiguen quienes idolatran a tales personajes. Si a mí me dijeran que puedo volverme famoso y millonario por no hacer nada relevante, la único que haría sería preguntar dónde firmo.

El mundo está lleno de gente vulgar y corriente que aspira a aquello que se cree capaz de lograr, es decir, a realizar el mínimo esfuerzo posible. Nadie quiere ser científico y demostrar que hay vida en otros planetas, es jodidamente difícil; coger un celular y abrir cuenta en TikTok, en cambio, lo hace hasta un chimpancé. Y no hay que irse tan lejos, que ahora hasta los políticos son celebridades digitales. El otro día leí que Juan José Lafaurie, el hijo de María Fernanda Cabal, renunciaba al Partido Conservador por apoyar a Petro y lo único que se me ocurrió fue preguntar por qué eso era noticia.

¿Qué umbral hay que cruzar para que el mundo te adore o te censure constantemente y se muera por conocer detalles como lo que desayunas en la mañana o la ropa interior que te pones?



Está pasando con Susana Boreal. Le están dando durísimo porque la fama repentina viene con envidia, pero también porque le están cobrando su inexperiencia. Es que no votaron por propuestas, sino por una foto: ella alzando su batuta en una marcha y dirigiendo una orquesta en medio de la multitud. Es una imagen poderosa, mentirosa también. Al verla, muchos debieron desear sentirse así de líder, así de importante. Pasa mucho con los paparazzi de las revistas de farándula, que se la pasan cazando famosos en situaciones casuales como ir a un restaurante, pero aun así los hacen ver esplendorosos, como si el mundo estuviera medio metro por debajo de ellos.



Boreal no es ni siquiera su nombre real. Ya veremos qué pasa con ella y cómo va evolucionando, que tiempo es lo que tiene, lo cierto es que apenas está empezando a andar en política y ya puede darse el lujo de vivir de su apellido. Igual que McLovin, el famoso más bello e inútil que ha parido este manicomio.

