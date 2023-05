Real Madrid, el relato

Cuando dicen que los españoles no saben de fútbol, en realidad se refieren a los hinchas del Real Madrid. Lo que pasa es que el club blanco tiene tantos fanáticos y cuenta con tanto poder mediático que lo frecuente es que oigamos conceptos futbolísticos provenientes de dicha orilla. A los seguidores del Madrid no les gusta el fútbol, les gusta su equipo, pero sobre todo el subidón que dan las victorias, de ahí que sepan poco o nada del deporte.



(También le puede interesar: El juego de gobernar)

Hablan de fútbol mirándose al ombligo porque para ellos no existe nada más y solo tienen dos posturas: soberbia o victimismo. Si ganan, son el mejor equipo de la galaxia (que lo es) y los demás solo existen para caer como víctimas y aplaudir sus gestas; si pierden, en cambio, fue por culpa de los árbitros y ellos están solos en el mundo, contra todo y contra todos. Eso, y que los demás son clubes que gastan cifras millonarias, como si ellos compraran jugadores de segunda con monedas de cuero y pagaran sus sueldos con dulces de dispensador. Por eso les dicen ‘la central lechera’, ‘la caverna’, la prueba de que ser fanático afecta el pensamiento.

La gente no odia a los equipos de fútbol, odia a sus hinchas. Si a uno le gusta el fútbol le tiene que gustar el Madrid, y Nacional y Liverpool y Milan, clubes que han escrito varias de las páginas más brillantes de ese deporte que tanto nos gusta. Lo que hace insoportables a los equipos no son sus jugadores ni su palmarés, sino la soberbia de sus hinchas, que viven sacando pecho y restregando sus triunfos a los demás, como si ellos hubiesen tenido alguna injerencia significativa y como si hacerse de un equipo requiriera algún talento especial.

Y si te gusta el fútbol te tienen que gustar también Messi y Guardiola y Mbappé e Ibrahimovic porque lo han hecho mejor y más agradable. Pero no para los del Madrid. Del francés hablan pestes porque no ha querido vestirse de blanco, mientras que de Messi han dicho hasta lo innombrable solo por ser el símbolo de su máximo rival. Más de mil doscientos goles y casi cuatrocientas asistencias desde que empezó en juveniles, cuarenta títulos individuales y cerca de cincuenta colectivos, y según ellos todo se lo han regalado, ya sea por los árbitros o por la gracia de la Fifa y de la Uefa. Del argentino he oído decir hasta que su país ganó la Copa América a pesar de él. Toda la vida vendieron la mentira de que Messi desaparecía en los partidos importantes y le exigieron que ganara un mundial, pero cuando lo hizo, dijeron que solo eran siete partidos.

Hablan de fútbol mirándose al ombligo porque para ellos no existe nada más y solo tienen dos posturas: soberbia o victimismo. FACEBOOK

TWITTER

Y con Guardiola tampoco se censuran. Le dicen el ‘meacolonias’, el ‘inventor del fútbol’; cuando su equipo pierde es el City de Guardiola, pero cuando gana es el City de Haaland o de Scott Carson, o del socio número 18.467. ¿Saben quién sí les cae muy bien? Maradona, porque pese a haber jugado en el Barcelona nunca les hizo mayor oposición y ni de lejos amenazó con arrebatarles el reinado. Es que no soportan que nadie brille más que ellos, así sea por un momento. Insisto, hablo de sus hinchas, no de la organización en sí, que es un modelo en muchos aspectos.

Y lo otro es que cualquiera que medio destaque en sus filas es declarado inmediatamente el mejor del mundo. ¿Carvajal? El mejor lateral derecho; ¿Militão? El mejor central; ¿Vinicius? Faltaba más, que hasta Pelé se le queda en pañales. No solo desprecian a todos aquellos que destacan en otras ligas, sino que a veces ni siquiera saben sus nombres. Entre la prensa y los hinchas del Madrid he oído mezclados en la misma frase la expresión ‘Balón de Oro’ con nombres como los de Jesé Rodríguez, Marco Asensio y Brahim Díaz; ese es su nivel de desconexión.

Volverán a ganar porque el club es muy grande y porque el fútbol es de ciclos, pero mientras tanto no sobraría que se pongan a ver partidos de otros lados, a ver si se enteran de que el mundo no gira en torno a ellos.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

(Lea todas las columnas de Adolfo Zableh Durán en EL TIEMPO, aquí)