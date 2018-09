Radio Cadena Nacional

Volví a Colombia después de cuatro meses, y poco había cambiado. La misma incultura ciudadana, los mismos políticos con las mismas tretas para sacar provecho de sus puestos. De lo poco nuevo que encontré es que Jota Mario Valencia se había ido de 'Muy buenos días' después de quince años, y no deja de ser una excelente noticia, porque en un país donde los dirigentes se aferran al poder, que una vaca sagrada dé un paso al costado es un caso digno de replicar. La década y media del presentador suena a poco comparada con los 43 años que estuvo Roberto Gerlein de senador.

Leí un poco la nota de Jota Mario y entendí que se trataba de una estrategia de RCN para refrescar su imagen y subir el rating, que está en el suelo. Suena a otro intento desesperado que no va a funcionar porque el problema de RCN son sus dueños, que manejan el canal y la emisora como si fuera una tienda. Tanto que critican en sus programas a Maduro por rodearse de amigos y hacer las cosas a su antojo, para que operen igual: roscas e intrigas en las que al que le va bien no es al que mejor trabaja sino al que es más amigo y más lambón. Igual, es su plata y su empresa; verán qué hacen con eso, pero si lo que buscan es volver a ser la gran compañía que fueron, convendrían más reformas de fondo y menos cambios estéticos.



Porque usted mira, y la gente no quiere a RCN no solo porque sea marcadamente uribista, sino porque está lleno de figuras que generan rechazo. Claudia Gurisatti, Carlos Antonio Vélez; Vicky Dávila, que ya no está, Alejandro Villalobos, el mismo Jota Mario; es como si buscaran empleados en la lista de las figuras públicas más odiadas. La mejor prueba de ello es que para reemplazar a Juan Gossain eligieron a Francisco Santos. Si querían destruir un legado, les iba mejor demoliendo de una vez el edificio de la calle 37, porque reemplazar a Gossain con el exvicepresidente es como si el Barcelona le diera la diez a Jarlan Barrera después de que Messi se retire, con todo el respeto que merece el futbolista del Junior.

Dejé de ver RCN y todo lo que se le parezca porque sentí que no me aportaba mayor cosa. Y no es que en mis ratos libres oiga a Tchaikovsky mientras leo a los clásicos griegos, que a mí me gusta la tele basura como a cualquier vecino. Lo que pasa es que RCN se da garra ya; mira uno la programación, y es una seguidilla de telenovelas locales, dramas extranjeros, realities en los que la gente canta, o baila, o canta y baila, y horas de noticieros con noticias amarillistas o intrascendentes. Y no son solo ellos, la televisión en Colombia es especialmente mala, monótona, sin ofertas atractivas para el consumidor. Si en el mundo la TV es criticada porque atonta, acá ver televisión es como inyectarse heroína; decir que nos embrutece es poca cosa.



Usted sale de la casa medio grogui después de ver los programas de la mañana, luego se sube al taxi o al bus y suena Candela Estéreo, están en 'Temprano es más bacano', y oye que desde septiembre se siente que llega diciembre y listo, lobotomía hecha. Queda convertido en un inútil para el resto del día. En algún momento tendremos que cobrarles a los grandes medios lo poco que han hecho por Colombia; es como si se hubieran centrado en facturar cantidades pornográficas de dinero a costa de tostarnos el cerebro. No es que su labor sea educar, que para eso están los padres, los colegios y el Estado, pero algo de su parte podrían poner. Y no hablo de regalar mercados, sino de crear contenidos que entretengan mientras enseñan y retan la mente.



Tengo buenos amigos en los medios, por lo que saco esta columna con no poca vergüenza, y espero que no la tomen personalmente. Si por publicarla se me daña el caminado, asumo las consecuencias. Igual, mi aspiración nunca ha sido ser galán de telenovela.



ADOLFO ZABLEH