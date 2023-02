Problemas de dinero

A mí me jodieron cuando me inscribieron en el colegio. Entiendo que mis padres querían lo mejor, por eso me matricularon en una institución de alto nivel que a la vez estaba llena de gente de plata. Yo nunca di la talla en una cosa ni en la otra. Académicamente era un mediocre, y en términos económicos era de los mondaos. Así pues, crecí rodeado de gente que por diversas razones era mejor, por lo que me acostumbré a observarlos, no para que se me pegara algo suyo, sino porque me parecía divertidísimo.



Ver a algunos millonarios consumir su dinero es de las actividades más entretenidas que hay, deberían vender boletas para que los del común viéramos cómo disfrutan de su riqueza. Es por eso que voy a Carulla, por ejemplo. Carulla está muy por encima de mis posibilidades, yo debería pasármela en la Olímpica, a lo sumo, pero es que la Olímpica está llena de gente igual o peor que uno, entonces no tiene gracia. En Carulla, en cambio, si te fijas bien puedes ver excentricidades cada segundo. Clientes pagando un millón por una botella de vino, filetes de salmón que valen lo que cuesta una vaca entera. Y así por todas las góndolas, viéndolos llenar el carrito como si fuera un videojuego o pagaran con billetes de Monopolio.

Y al llegar a la caja siempre se les olvida algo, así que le piden a un empleado que vaya y se los consiga mientras hacen esperar al resto de la fila, y luego de meter la compra en las bolsas dejan el carrito en cualquier lugar para que alguien lo acomode en su sitio. Porque eso tiene la plata, te acostumbra a que te hagan todo mientras tú estás ocupado produciéndola, o gastándotela.

Y eso que hacer compras no es lo que era antes por cuenta de Rappi. Ya muchos no pisan un supermercado porque los ‘rappitenderos’ hacen todo por ellos. Eso sí, tiene que ser en la modalidad Turbo Fresh, que lleva todo a la casa en diez minutos o menos, no quiera Dios que alguna catástrofe ocurra porque el domicilio se demoró media hora.

En serio que es fascinante y altamente recomendable espiar a los pudientes, además de popular, no en vano las revistas de chismes y los documentales de E! son tan exitosos. La alternativa sería viajar a Europa y verlos en vivo, pero es demasiada logística, además de incosteable. Así que si toca pagar diez mil pesos por una fruta en Carulla y tomar sopa de sobre por el resto del mes, pues se hace, porque más que gasto es una inversión en entretenimiento.

Ahora que lo pienso, mi morbo es tanto que todas mis parejas han sido millonarias. El padre de una tenía avión propio, y el de otra era dueño de tres fincas regadas por diferentes puntos de Colombia. Y estuvo bien por un tiempo, pero pronto me aburrí porque, ya lo he dicho, yo no quiero ser millonario y menos con plata ajena, solo me gusta ver cómo viven. A la larga, todos sentimos fascinación por los ricos, solo que no somos conscientes de ello.

Podremos en teoría odiarlos por razones que nosotros mismos nos inventamos, como que el mundo es una mierda por culpa de ellos, pero de formas involuntarias intentamos copiarlos así ganemos el mínimo. Un ejemplo: tomarnos fotos junto al mar, siempre en un lugar solitario como si estuviéramos en nuestra propia playa privada y la pinta la hubiésemos comprado en Gucci y no en H&M.

Otro de mis suegros se pobreteaba mucho. Hablaba de su mansión por lo difícil que era mantenerla, o del esfuerzo que había hecho para comprar un carrito de golf. Yo fingía comprenderlo porque era el que pagaba las cuentas, pero por dentro le pedía que no fuera así. Aunque ahora entiendo su actitud. No solo es muy difícil conseguir dinero, sino que perderlo es increíblemente sencillo, y, encima, en países tan desiguales como el nuestro, ser rico es visto casi como un crimen. Entonces sí, no sobra ser prudente en un lugar donde disfrutar de la plata sin despertar la envidia de los demás es todo un desafío.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

