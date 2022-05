Pedimos tan poco

El otro día me fui de una comida porque empezaron a hablar de las presidenciales. No es solo que el tema aburra, sino que se ponen intensos, al borde de la violencia.

Empiezan debatiendo sobre los candidatos y terminan sacándose la ropa sucia del pasado. Parejas, familiares, conocidos y hasta amigos de toda la vida, nada mejor para poner a prueba la solidez de una relación que hablar de política en época de elecciones.



No es por dármelas de pacifista, pero el único momento de consenso durante la velada fue cuando me preguntaron mi opinión y dije que yo no votaba porque no tenía sentido, así que me daba igual el que quedara porque todos eran la misma vaina. Y hubo tranquilidad porque serví de excusa para que dejaran de pelear entre ellos y se unieran contra mí. Que cómo era posible que no votara, que cómo iba a decir semejante barbaridad, que cómo iba a exigir después algo; el mismo verso de siempre.



Lo único que dije para medio justificar mi posición es que la democracia es lo mejor que nos hemos inventado, pero que a la larga es una ilusión. Como dice alguien que admiro, los candidatos existen para que creamos que tenemos libertad de elección, pero lo cierto es que no la tenemos, ya todo está decidido y repartido antes de que llegue el día de votación.



Además, ¿qué hay que reclamar? ¿Han visto alguna vez arrepentirse a un político, pedir perdón o reconocer que se equivocó? Descarados todos, cínicos. El día que abran una ventanilla de servicio al cliente por los malos gobernantes que nos han tocado, y los reclamos surtan efecto, ese día empezaré a participar en política.

No siempre fui así. Antes nunca votaba, luego hubo una época en que lo hice, pero tras ver que eligiera al que eligiera las cosas seguían igual, desistí de pararme de la cama el domingo de elecciones. Y no solo eso, sino que de tanto participar en conversaciones sobre política he entendido que a la larga lo que mueve a muchos que intervienen en ellas es el aburrimiento y la falta de plan, una vida vacía y carente de sentido.



Llegan las elecciones y se vuelven adictos a las noticias no porque les interese, sino porque no encuentran nada más interesante que hacer. No quieren un país mejor, quieren distraerse, imponerse y tener la razón. Quieren que gane su candidato preferido tanto como quieren que gane su equipo de fútbol o su participante favorito en MasterChef Celebrity. Lo del fútbol y el reality son frivolidades; lo de la política también, solo que lo disfrazan de preocupación social.



En este país hay mucha gente con carencias y es ella la que necesita un cambio. El resto, los que estamos medianamente bien o bien del todo, no necesitamos nada, tan solo alguien que siga haciendo funcionar el sistema sin mayores traumas y que no sea un loco que quiebre al país y oprima a sus ciudadanos. Siendo estudiante me fui a Estados Unidos a ahorrar el dinero que acá me resultaba imposible conseguir, y allá entendí que el diez por ciento de la población, quizá menos, era la que marcaba la pauta en áreas como la política, la ciencia, las humanidades y la economía, y que el noventa por ciento restante éramos simples borregos que no teníamos capacidad de decisión, pero al menos no nos estábamos muriendo de hambre. Al revés, teníamos lo suficiente para vivir bien y darnos ciertos lujos. Acá, en cambio, además de borregos no tenemos ni para el papel higiénico y necesitamos algo que no existe: un político diferente capaz de echar a andar un proyecto de progreso colectivo.



Se creen la gran cosa los políticos, pero nadie los quiere. Estamos pendientes de ellos no porque los queramos en nuestra vida, sino porque les tenemos miedo. Las personas no queremos gobernantes, queremos llevar comida a la mesa y que no nos maten en la calle. Tampoco es que pidamos mucho, y ni así son capaces de hacer bien su trabajo.

