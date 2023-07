En Latinoamérica están enloquecidos con Nayib Bukele. Lo piden en Honduras y en Nicaragua, en México también. No pocos argentinos envidian la suerte de El Salvador, mientras que en Colombia hay quien lo nacionalizaría para poder votar por él.



El vecindario está enloquecido, y tiene sentido, si históricamente nos hemos inclinado por figuras que se debaten entre el caudillismo y el mesianismo. Es que somos facilistas para todo, también para la política. Nos encanta quejarnos de los políticos, lo que hacen y lo que no, si son populistas o tibios, si cobran de más o hacen de menos. Les echamos la culpa de todos nuestros males, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ellos. No sé en qué momento empezamos a creer que éramos mejores que nuestros dirigentes, si ellos son nuestros representantes en el sentido literal de la palabra.

Ambos, electores y elegidos, salimos del mismo sistema, y los unos somos iguales o peores que los otros. Si tuviéramos gente con la capacidad para gobernar y organizar este caos, ya nos habríamos enterado hace tiempo. Lo que nos incomoda de los que mandan no es que roben o trabajen a medias, sino que sean nuestro espejo, y eso aterra, porque reconocerse igual a semejantes personajes genera rabia y profunda tristeza.

Por eso acudimos a Bukele como hemos acudido a Pinochet, Uribe, Petro o Chávez, porque acá no importa tanto de qué lado venga el líder, sino qué tan dispuesto está a asumir a título personal nuestras responsabilidades como sociedad. Antes estuvieron papá Hugo y papá Álvaro, hoy son papá Gustavo y papá Nayib los encargados de lograr lo que a nosotros no nos interesa hacer o nos queda grande.

Bukele es adorado en su país, al punto de que goza de más del noventa por ciento de popularidad, básicamente por ser mano dura y haber combatido de frente a la Mara Salvatrucha, organización criminal que alcanzó a controlar hasta el ochenta por ciento del territorio, llegando a exigir la carnetización de la ciudadanía y a cobrar tributos como si de un gobierno se tratara. Y para acabar con semejante flagelo, Bukele ha hecho lo que ha creído necesario, desde declarar el estado de excepción hasta decir cosas como que su límite es Dios.

Lo dice y se lo cree. Hay quien afirma que hoy en El Salvador hay secretismo y permisividad con las maniobras del Gobierno, al punto de que el Estado maneja la información y los entes de control, mientras que Bukele ya ha anunciado que va por la reelección, algo no permitido por la Constitución de aquel país, al menos no de forma inmediata.

Pero qué importa, si el paladín del momento llegó a poner orden donde antes había anarquía. A merced de la delincuencia, su país tenía una de las tasas de homicidio más altas del planeta. Ahora el que impone las condiciones es él, y bajo su estado de excepción se pueden hacer detenciones sin orden judicial, lo que ha significado la captura de casi setenta mil pandilleros, muchos de los cuales, dicen los veedores y la oposición, son meros sospechosos sin fundamentos.

Pero qué importa, si la gente está tranquila por primera vez en mucho tiempo, algo similar a lo que pasó en Colombia hace dos décadas. En nombre de la seguridad, El Salvador se hace el de la vista gorda e ignora los atropellos y el hecho de que varios funcionarios ya no estén siendo investigados por corrupción. Que las personas se sientan seguras parece ser un salvoconducto para que los políticos hagan de las suyas, algo que también pasó en la historia reciente de nuestro país.

Más que un acierto del gobierno de turno, lo que pasa hoy en El Salvador es una falla del sistema. Nuestras democracias deberían ser capaces de funcionar independientemente de quién sea la cabeza, pero todo está tan podrido que si no tenemos a un capataz de mano dura que decida qué hay que hacer, y cómo y cuándo hacerlo, la convivencia se va al carajo. Creemos que vivimos en libertad y armonía, pero esto es la ley de la selva.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

