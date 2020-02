¡Págueme la renta!

El otro día recibí un correo de la Dian y casi me meo. Nada en esta vida me produce más miedo que dicha institución, ni siquiera 'La maldición de Hill House', y tal cosa se debe a que creo tener pocos esqueletos en el clóset, al menos unos que me puedan meter en líos legales, y que en ese aspecto solo con la Dian podría tener problemas.

El asunto con las personas llenas de miedo es que vivimos con el sentimiento de vergüenza a flor de piel y nos sentimos culpables por todo, incluso por cosas que no hemos hecho. Si pisar a alguien sin querer ya es causal de tener pesadillas en la noche, no me quiero imaginar el calvario que sería mi vida si llego a deberles dos centavos a quienes recolectan los impuestos de este país.



Por fortuna no era nada grave, según mi contadora. No había multa ni sanción, tampoco había que pagar de más, apenas un mail en el que me pedían corregir un valor en mi declaración de renta del año pasado, pero igual qué susto, porque tan solo un mail de advertencia de esa gente da ganas de perderse en la última isla del océano Pacífico. Desde que bajaron los niveles de ingresos por los que hay que pagar renta, mi contadora se ha vuelto la persona más importante de mi vida, después de mi madre, y hago sin chistar todo lo que ella me dice.



Por ejemplo, el cajón de mi mesa de noche se volvió un archivador de facturas, por si alguna vez me hacen una auditoría, y allí donde antes había condones y audífonos a los que solo les funciona un auricular es hoy un cementerio de recibos caducos.



Otra de las características de los miedosos es que hallamos seguridad en decir cosas como “mi editor” o “mi contadora”, gente que está ahí de vez en cuando, pero que de ninguna manera se jugaría la vida por nosotros. Es que yo sueño con que voy a quedar en la mala en algún momento, pero me lo imagino de formas tradicionales: un derrame cerebral que me deje hecho un inútil, un cáncer que me carcoma en cuestión de meses, o no tener trabajo y quedarme en la ruina; es decir, lo normal. Lo último que quisiera es cagarla con la Dian porque es como haber roto la ley sin ser necesariamente un delincuente. Por no pagar tus impuestos puedes ir a la cárcel, lo cual debe ser la forma más triste de terminar tras las rejas. Que me encanen por matar a alguien, no por evadir la renta; nadie quiere ser Al Capone.



Hoy es imposible hablar de impuestos y no pensar en Uribe, quien hizo pública su declaración de renta. Mucha confusión al respecto, pero qué esperábamos, si todo lo que lo rodea es misterioso. Yo no me atrevería a decir si está bien o mal, que contador no soy, pero sí puedo afirmar que lo envidio: vivir bajo todo ese fuego cruzado de testigos falsos y masacres, y aun así tomarse su limonadita con pitillo, todo tierno. Debió meterse a la iglesia en vez de ser político, así no pagaría impuestos.



Pero también envidio a los que han interpretado alegremente su declaración de renta sin tener ni idea de asunto, olvidando que el mundo está lleno de noticias falsas por gente que difunde cualquier tipo de información solo porque se acomoda a la versión que le conviene.



Leyendo a expertos, parece que Uribe sí paga impuestos, es innegable, pero, según han dicho algunos conocedores del tema, es posible que menos de lo que debería, gracias a varios trucos, todos legales, porque la clave en estos casos es doblar la ley a tu favor sin llegar a romperla. Es decir, el expresidente no está haciendo nada ilegal, pero queda esa sensación de ‘ah, viejo vivo que posa de ser tan correcto’.



Lo que más me impresiona de él no es solo su poder político, sino su influencia: habló de impuestos y puso al país a hablar de lo mismo. No sé qué habrán aprendido ustedes, pero mi conclusión es que todos, hasta Uribe, tenemos que declarar impuestos, y que el único que puede vivir tranquilo sin pagar renta es don Ramón.



Adolfo Zableh Durán