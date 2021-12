Otra vez llegó Navidad

He comenzado a mirar a los extraños en la calle con ojos de odio, como si quisiera hacerles daño. Me les quedo viendo fijamente hasta que no pueden sostenerme la mirada y tienen que voltear hacia otro lado, usualmente al piso, en señal de derrota. Y no me conformo con intimidarlos, quiero que de verdad sientan miedo, que crean que algo malo va a pasarles. Soy inofensivo y no pretendo tener control sobre nada, pero esta nueva costumbre me hace sentir poderoso, como que domino algo. Por otro lado, muchas personas parecían inofensivas hasta que mataron por primera vez.



Desconozco el origen de este nuevo ritual, pero me reporta un placer inenarrable. Cada vez me incomodan más las cosas del mundo y hasta el más mínimo detalle me saca de quicio. Por ejemplo, esos envases de mayonesa, mostaza y salsa de tomate que son como una bolsa plastificada, doypack se llaman si no estoy mal, y que no se pueden mantener de pie a medida que el producto se va acabando. ¿Por qué no pueden envasarlas en botellas, si ya están inventadas y funcionan de maravilla?



Pasa que mientras más abusado me siento como consumidor, más ganas me dan de hacerle daño al mundo y, sinceramente, a ratos disfruto tal situación porque siento que cada vez tengo menos que perder. A veces, no tener nada que perder es la posición más cómoda porque se pierde el miedo a vivir, es por eso que disfruto también de salir a atemorizar a otras personas, porque quiero que sientan la misma libertad que siento yo.



Es que veo a esos pobres diablos andando por ahí con miedo y frío y me convenzo de que lo mejor que podría pasarles a sus vidas carentes de alegrías y metas es perder sus posesiones más valiosas y todo lo que han construido durante años, pero también liberarse de las nimiedades que los atan a la mediocridad diaria: el celular y la televisión, el concierto de Dua Lipa y la nueva película de El Hombre Araña.

Para hacer la experiencia más real me cubro la cabeza con la capucha de la chaqueta, me dejo la barba y aprieto la mano adentro del bolsillo como si, en efecto, estuviera empuñando un arma. A la fecha, todo ha marchado de maravilla, la pantomima nunca falla y luego de dos o tres sustos llego a casa con el alma y la fe en la humanidad recargadas. Claro, hasta el día que elija mal, me salga alguien realmente peligroso y pase yo de victimario de ficción a víctima real. Como está esta ciudad, es muy factible.



Como parte de esta terapia sanadora he considerado también dejarme ir. No volver al médico, pasar días sin dormir, sin bañarme y sin cambiarme de ropa, incluso comer sin control hasta que se me explote el corazón. Es que no soporto ser un mediocre más en el mundo y admiro a los que lo son y no se dan cuenta; cada vez que siento que no voy a conseguir lo que soñaba de adolescente hallo menos razones para llevar una vida medianamente funcional.



Lo único que sí estoy logrando, y esta es de las primeras metas que me puse en la vida, es quedarme solo. Por diversas razones, poco a poco han ido saliendo de mi vida familiares y amigos y cada vez más son menos los que quedan. Y no lo digo con orgullo ni por dármelas de interesante, es más bien triste que tal cosa ocurra, pero, por otro lado, también es necesario. Con los años te das cuenta de que mucha gente está de más, pero es más placentero si tal descubrimiento lo haces de sopetón, así, de un día para otro.



Yo no quiero hacerle daño a nadie y eso de salir a asustar gente es un plan bobo que no habla muy bien de mí, pero qué le voy a hacer, en algo tengo que ocupar las horas muertas. Lo cierto es que cada vez mi vida es más solitaria y tranquila, más tortuosa y extraña también. Voy rumbo a la locura o a la genialidad, lo que primero llame a la puerta. Es eso, o que otra vez llegó Navidad y estas fechas me dan muy duro.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

