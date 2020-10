Ojo, mis perros

Qué personaje es Álvaro Uribe, él y quienes lo rodean. Qué señor intenso, es peor que Netflix, que te bombardea ofreciéndote series y películas cuando ni siquiera has acabado lo que estás viendo. Es tan desesperante que ya salió a decir que ojo con el 2022. Gobernó el país durante dos períodos, puso a otros dos en la presidencia, y ni así le alcanza. Nada es suficiente para él, y mientras el cuerpo le dé va a seguir en política no porque ame a Colombia, sino porque es un adicto al poder como otros son adictos al alcohol o a los juegos. Eso, y porque si cede el control lo que se le podría venir en contra es pesado.

El ambiente en Colombia está irrespirable. La institucionalidad, en crisis; la pobreza, la desigualdad y la delincuencia, avanzando. Sin embargo, para él y sus seguidores, la mitad de los problemas del país son culpa de Santos, que se retiró hace más de dos años, y la otra mitad, de Petro, que nunca ha gobernado. Ellos no tienen nada que ver, son pobres víctimas del sistema (nunca los dueños de él) que lo único que tienen son buenas intenciones. Han estado montados toda la vida, tienen el país caído y salen ahora con el cuento de que ojo con el 2022. De verdad, es como si un atracador callejero lo viera a uno por su zona y le dijera ‘pilas, que por acá roban’.



Muchos sentimos que estamos en manos del peor gobierno de la historia reciente del país, pero la verdad es que gente de ese tipo ha gobernado siempre, solo que ya no le importa disimular. Antes posaban de buenos, de que se preocupaban por la gente, pero ya perdieron la pena y van muy a su bola, haciendo lo que les conviene para asegurarse su propio futuro. Están desbocados, arrasando con lo que pueden, chupando de la teta eterna que es el Estado antes de que sea su hora de partir. Están tan desesperados que se meten en las elecciones gringas y usan a Alberto Plaza, que ni como cantante es bueno, como referente político para explicar lo que acaba de pasar en Chile.



Tanto que amenazaron con que nos íbamos a convertir en Venezuela si no confiábamos en ellos, que no ven que sus malos manejos son los que propician que democracias frágiles en países pobres como el nuestro muten a otro tipo de sistema, uno más autoritario. Gobiernos lamentables como el actual son los que logran que se monte cualquier cosa, porque en el afán de cambiar votamos por aquel que medio luzca diferente y ofrezca un cambio, aunque sea mentira. Andamos tan mal que creemos que no podemos estar peor, pero siempre es posible descender más, no hay que subestimar a los colombianos, que cuando se trata de asuntos negativos tenemos una inagotable capacidad para superarnos.



Porque, a la espera de lo que se viene en 2002, los que mandan ahora no solo son malos, también son torpes, van alternando una maldad con una imprudencia. Últimamente han sacado informes que más bien parecen burdos montajes, con avionetas cocaleras con menos autonomía de vuelo que un bicitaxi y canecas tan impecables y uniformadas que más que a un laboratorio de droga en la selva pertenecen a las bodegas del Palacio de Buckingham. Lo dicho, ya ni se esfuerzan, por eso tienen una alta imagen negativa alta entre los votantes.



En una encuesta publicada recientemente, Duque salió con el 63 por ciento de imagen negativa, y eso que tiene programa de televisión todos los días, ¿qué tal que no? Iría en el 80 por ciento. Pero lo llamativo de la cifra no es que tanta gente no tenga en buen concepto al Presidente, sino que el 37 por ciento crea que lo está haciendo divinamente. Es que no pensamos, nos tomamos todo tan literal que nos dicen “ojo con el 2022”, y en efecto abrimos los ojos de brutazos que tenemos, cual pug asustado, y salimos como bestias a votar el día de elecciones por el que diga Uribe. Nos merecemos nuestras desgracias.



Adolfo Zableh Durán