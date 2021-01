Hicieron un estudio para ver cuánto tiempo de trabajo se necesitaba para comprar el nuevo iPhone 12 de acuerdo con el salario promedio de varios países. Mientras que a un suizo le toma poco más de cuatro días, en Estados Unidos se necesitan seis. ¿Cuál es el último país de la clasificación? Pues, Colombia, ¿cuál otro iba a ser? Mientras que en países con pobreza alarmante como India y México se necesitan cincuenta y cuatro días para adquirir el último juguete de Apple, a los colombianos nos toma ochenta y seis. Ochenta y seis días y medio en realidad, porque puede estar seguro de que su empleador no le va a regalar esa media jornada.

Si en cambio eres congresista, puedes estrenar iPhone en par días, más rápido que un suizo. Ese podría ser un buen retrato de nuestro país, un lugar donde unos pocos ‘suizos’ gobiernan a muchos colombianos. Y la brecha es cada vez mayor, como quedó en evidencia con los aumentos de sueldos de esta semana. Hace treinta años, un congresista ganaba catorce salarios mínimos mensuales, hoy gana treinta y siete, pero no se preocupen, que estamos bien y mejorando. Y eso que poco se habla de la cantidad de trabajadores colombianos que no alcanzan a ganar ni un mínimo. Es decir, mientras que muchos se están comiendo un cable, a otros no les alcanza ni para el cable. Creemos que el salario mínimo es el suelo, pero lo cierto es que existe un grueso subsuelo que es mucho peor.



Algunos políticos han guardado silencio y otros han salido con tecnicismos para justificar una situación que es injustificable. Se han mostrado muy respetuosos de la constitución que a veces critican y han dicho que el aumento es obligatorio por ley, como si ellos no pudieran hacer nada al respecto. Mientras tanto, los economistas sacan estudios y ecuaciones para afirmar que el mínimo en Colombia es uno de los más altos del mundo. Calle es lo que les falta a unos y a otros; calle y humanidad.



Además, ¿a cuenta de qué un aumento de sueldo para parlamentarios? ¿Es un premio por lo bien que lo han hecho o qué? No solo van a ganar mucho más este año que ya empieza, sino que van a recibir un retroactivo de casi veinte millones de pesos por lo que no les dieron en 2020. Y, encima, ahora van a descansar tres meses sin dejar de recibir sueldo, así que no es solo un tema de dinero, sino de privilegios. Pida usted tres meses con licencia en su trabajo, a ver cuánto se demoran en echarlo como a un perro y en contratar a uno más muerto de hambre para que haga lo mismo por menos dinero.



Duque acaba de subirles el sueldo a los congresistas, cuando en campaña prometió que se los iba a congelar, y como todo lo malo que pasa en su gobierno es culpa de su antecesor, asumo que es cuestión de días para que responsabilice a Santos por la medida. Aunque entiendo que lo haya hecho; así esté cubierta por un leve barniz de respetabilidad, la política es una enorme y compleja red más parecida a la mafia que a cualquier otra cosa, y la cabeza de todo no puede mandar si no tiene contentos a sus subalternos, en ellos radica su verdadero poder, no en el voto de los ciudadanos.



Pero, más allá de la indignación por la diferencia en el aumento de salarios, el asunto es que en Colombia el costo de vida sube más rápido que los sueldos en general, por eso no se puede comprar lo mismo que se compraba antes (desde el combo de hamburguesa al almuerzo hasta casa propia), y hogar que no tenga al menos dos ingresos está cojo. Ni idea de cuánto tiempo necesitaremos dentro de diez años para comprar un iPhone, pero más de ochenta y seis días y medio, seguro. Ochenta y seis días de trabajo para tener un teléfono, y luego ni siquiera puedes usarlo porque viene sin cargador, dizque para “cuidar el planeta”. Perra vida.



ADOLFO ZABLEH DURÁN