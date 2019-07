Hubo una época en la que los noticieros tenían una sección de noticias absurdas, pero los tiempos cambian, y lo que antes eran noticias descabelladas y de relleno, hoy son de primera plana porque no queremos informarnos sino divertirnos, y los medios lo saben. No digo que esté mal, solo que así es la situación.

Esta semana pasó de todo, como si el fin estuviera cada vez más cerca. En Italia les incautaron a ultras de Juventus un misil tierra-aire. Dígame usted para qué un seguidor de un equipo necesita algo así y en qué tienda por departamentos se encuentra tal producto. Y nosotros temiéndoles a nuestros barras bravas porque andan con puñales. Se supo también que a la fecha se han inscrito casi un millón y medio de personas para invadir el Área 51, una base militar estadounidense de la que poco o nada se sabe. En teoría, allí se recopila desde hace décadas todo lo relacionado con la vida en otros planetas, por lo que se cree que en su interior hay extraterrestres y ovnis. Nadie lo sabe a ciencia cierta porque el secretismo es total, pero los fanáticos del tema son tan apasionados que han decidido no esperar más y tomarse por asalto el lugar el próximo 20 de septiembre a la madrugada, todo esto convocado por Facebook.

Al mismo tiempo, fue detenido un colombiano que pretendía introducir a España medio kilo de cocaína escondido bajo su peluquín. Y aunque con solo leerlo suene absurdo, las fotos son peores. Debemos de estar ante el peor narcotraficante del mundo porque el bulto que tenía en la cabeza era impresentable, daba risa primero e impresión después, y la pregunta no es en qué momento creyó que iba a tener éxito, sino por qué nadie en el aeropuerto de Bogotá ni en el avión hizo algo al respecto. También esta semana, en Finlandia se hizo un concurso de gente que tejía mientras bailaba canciones de heavy metal. Al igual que la peluca del hombre de la cocaína, las imágenes están a medio camino entre la risa y el miedo. Se le abona al país nórdico que tiene un sistema de educación único, por lo cual suponemos que se le puede perdonar un poco de demencia.



En Colombia también hubo noticias absurdas, pero, a diferencia de algunos países desarrollados, acá, el disparate es la regla. En el afán por defender a Andrés Felipe Arias, sus partidarios se inventaron argumentos para hacer paralelos entre él y Einstein, Mandela y Jesús. Solo les faltó relacionarlo con el papa Francisco y Marie Curie. Lo que sea, con tal de mantener con aspiraciones presidenciales al heredero de Álvaro Uribe, el único que podría evitar la muerte del partido una vez su líder no esté. Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y hasta Paloma Valencia han sido opciones temporales apenas, planes B ante la ausencia de Arias. Hablando de Valencia, esta semana desistió de la idea de presentar un proyecto para prohibir los paros de maestros en horario de clases, idea muy fiel a la filosofía de ‘protesten, pero donde no incomoden’.



Mientras, se firmó un nuevo aumento de sueldo para nuestros congresistas, que se reafirman así como unos de los mejores pagados del mundo, así legislen como les salga de los cojones, una expresión española que se aplica muy bien para este caso. Este año, el aumento del salario mínimo fue de 46.847 pesos mensuales, mientras que este nuevo reajuste será de 1’400.000 pesos. Más brecha salarial y más desigualdad en un país de trabajadores pobres y desempleados aún más pobres; pero el problema es Santrich.



Ya para cerrar, una mujer fue noticia al decir que iba a demandar a Uribe porque desde hace quince meses la estaba atormentando en sus sueños. La verdad, tiene suerte porque, aunque dormir mal sea una tortura, el expresidente lleva atormentando a buena parte de los colombianos durante 20 años, pero en el horario de siete de la mañana a ocho de la noche.