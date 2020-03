Yo creía que era falso con mis amigos hasta que vi cómo trata Duque a los suyos, porque es cierto que me he alejado de ellos, pero nunca negaría que los conocí. Es que no sé qué pasa conmigo, que no conecto y siempre termino aburriéndome de la gente. Antes me pasaba con mi pareja de turno, pero con los años se ha generalizado y me ocurre con casi todo el mundo.

Amigos del colegio, de la universidad, del barrio, incluso familiares, todos ellos grandes personas a las que en su momento fui cercano, hoy no me interesan en lo absoluto. Y no es que los odie, es que no me importa en qué andan. Es decir, asumo y quiero que estén bien, que sean felices y lleven una vida plena, pero sencillamente no me interesa saber de ellos. Y es raro, porque es entendible que nos alejemos de una expareja porque, en asuntos del amor, lo que fue fue, pero, en teoría, la amistad perdura y los amigos de verdad nunca se alejan.



Hay quien me dice que, como ahora soy medianamente reconocido (un famoso clase B) y escribo columnas con firma y foto, me he vuelto creído, pero nada más falso. Siempre fui así, a mitad de camino entre el autismo y el ‘me importan un culo todos ustedes’. De niño, mi mamá decía que yo era un voltearepas que saltaba de una persona a otra, como si fuera capaz de detectar en qué momento la persona en cuestión se había secado, no tenía nada más que ofrecer y tocaba pasar a la siguiente.

Siempre estuve abierto a conocer gente nueva, a ver de qué me estaba perdiendo, pero con el tiempo entendí que no iba a encontrar nada novedoso y emocionante. Por eso, hoy no me interesa hacer nuevos amigos y, aun así, cada tanto me encuentro yendo a citas a las que no quiero asistir, maldiciendo durante todo el camino por no ser capaz de decir que no.



Y, encima, son citas para tomar café, que es el acto más deprimente que hay. Si me van a invitar a algo, que sea a una fiesta o un paseo lleno de alcohol y sexo, no a un triste café de media tarde.



El surgimiento del coronavirus me ha servido para alejarme aún más de la gente. No solo cancelo todo tipo de planes, sino que a los pocos que asisto llego con mascarilla, en parte porque me gusta exagerar, en parte porque en los últimos cuatro años he sufrido cuatro gripas y dos neumonías que me han mandado a la clínica, así que si me llega a coger esta vaina, me mata. Y quisiera no aprovecharme de una enfermedad tan grave para sacarle el culo a todo mundo, pero es que me toca usarla como otros usan a sus hijos.



La carta del hijo es infalible, y quienes tienen uno lo saben: mi hijo se enfermó, mi hijo no está durmiendo bien, me toca ir a recoger a mi hijo; imposible refutar tales argumentos, así en el fondo sospechemos que son falsos y que quien los usa está utilizando a su descendencia para esconder su falta de compromiso. Es por eso que a los que no nos hemos reproducido nos toca agarrarnos hasta de una pandemia para no verle la cara a la gente.



El otro día descubrí lo desconectado que estoy porque fueron a hacer un trabajo a mi apartamento, y me oí diciendo que lo más importante de la casa era el PlayStation y que bajo ninguna circunstancia fueran a tocarlo. No solo me sentí como un monstruo insensible y frívolo, sino que las personas me miraron con cara de entre ‘¿qué le pasa a este estúpido?’ y ‘si no nos estuvieras pagando, te picábamos y te metíamos en la nevera para que te descubrieran a las tres semanas’. Y no los culpo, que el primero que sintió lástima por mí fui yo mismo, pero es que no estaba exagerando. Desde hace años, además de la comida, lo único que me hace feliz son los videojuegos de fútbol.



Hace tiempo me cansé de las personas y ya no sé si es miedo, tristeza o simple aburrimiento, lo cierto es que relacionarse con ellas se ha vuelto más difícil porque ahora no solo traen consigo pesares, sino el fin de los tiempos en forma de virus mortal.



Adolfo Zableh Durán