No creo que sepamos qué es el amor; alguien dice amor, y pensamos en el amor romántico que siente una persona hacia otra, pero por ahí no es el asunto. Amor es en realidad el amor propio, que es irremplazable, lo que pasa es que el amor propio no vende.

Estamos tan rotos que buscamos enamorarnos para que otro nos ame, pero quien se mete en una relación buscando recibir amor en vez de darlo va en la dirección equivocada. Si uno se junta con alguien, es para darle amor y que luego la vida nos devuelva aquello que entregamos, porque cuando de sentimientos se trata, nadie pierde lo que da.



Por entender el amor al revés es que salimos los viernes a olvidarnos de lo que somos. No salimos a buscar amor recíproco, que es lo que deberíamos, porque uno solo puede dar lo que tiene adentro, y amor propio es lo que no tenemos. Entonces salimos a buscar el amor de otro creyendo que eso es la felicidad, pero terminamos borrachos, teniendo sexo casual o peleando. En fin de semana salimos creyendo que vamos a dar con la felicidad y terminamos botando el celular.



Ignoramos que el amor propio es la solución de todos nuestros problemas. Es esa fuerza imparable que hace que todo lo queramos hacer bien y mejor, no por complacer a los demás, no por dinero ni por reconocimiento, sino por nosotros mismos, porque nos queremos, nos cuidamos y nos sabemos importantes.



Tengo una amiga que lleva diez años en una relación gris que no la hace feliz porque no es de novios ni de amantes; ella dice que todo se debe a que el man es buen polvo, pero yo le insisto en que sigue ahí porque no se quiere y cree que no se merece algo mejor. Ella no entiende porque sé que es algo difícil de explicar, pero lo único que le quiero decir es que el amor propio la va a hacer llegar lejos en todo lo que se proponga. Si no se quiere, en cambio, va a ser un miserable, así el mundo entero diga que la adora.



¿Cómo conseguir amor propio? Se las debo. No soy experto y lo único que tengo es mi propia experiencia, un camino de cinco años que me ha costado llanto y golpes y que he ido andando sabiendo que no es perfecto y que nunca acaba, porque la felicidad no es una estación final ni algo inmutable. Solo sé que llenarse de objetos, otras de las cosas socialmente aceptadas como sinónimo de plenitud, no solo es un placebo, sino que te deja peor que antes. Cuando no nos amamos no disfrutamos nada, ni siquiera irnos de compras. Para que me entiendan, si no nos amamos, terminamos volviéndonos miembros del Centro Democrático.



Es fácil reconocer a la gente que no se quiere porque odia y critica todo, pero no es la única señal. No quererse es un menú amplio y misterioso que incluye meterse con cualquiera que nos demuestre algo de aprecio, dejarse ir, echarse a perder, dejar pasar las oportunidades que nos da la vida y ofender a los otros para que se sientan igual de mal a nosotros. Es muy común eso de confundir la sinceridad con la ofensa, y nos escudamos en que somos directos para poder agredir verbalmente. Una cosa es decir, por ejemplo, que no nos gusta tal o cual plato y otra, decir que es una porquería incomible y que el restaurante que lo sirve debería incendiarse para que nadie más lo probara, sabiendo que así herimos a quien hizo la recomendación. Y de eso está lleno el mundo, de gente que por no quererse es odiadora profesional que se cree inofensiva, pero hace daño.



Eso de que lo bonito del amor no es recibirlo sino darlo lo explicaron mejor y más corto los Beatles, que después de una década de sacar canciones bellísimas compusieron la que sería la última frase de la última canción de su último disco: “And in the end the love you take is equal to the love you make”. Inmejorable cierre para el mejor grupo de música popular contemporánea. Hay que hacerles caso a los Beatles, que si ellos no tienen razón, nadie tiene razón.



Adolfo Zableh Durán