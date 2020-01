Muy decadente todo

Luego de una década de construir mi cuenta de Twitter a punta de decir estupideces, tengo unas ganas incontenibles de cerrarla y mucha impotencia por no poder darme ese lujo. Daría todo por ser un escritor consagrado de libros, de esos que sacan un título y venden cincuenta mil ejemplares con los ojos cerrados, en vez de depender de compartir mis columnas en esa red social del demonio que nunca se cae, precisamente porque tiene un pacto con el diablo.

Y no es solo que el nivel sea muy bajo, sino que no para de caer; en Twitter cada día es peor que el anterior. Salió el video donde Luis Ernesto Gómez parecía recién llegado de un after y esto era una catarata de chistes que dejaron de ser cómicos a la media hora. Parecían niños en un piscinazo gritándoles a los papás para que vieran quién hacía la bomba más grande. Y da lo mismo si es un video, un meme o uno de los intensos debates donde el futuro de la humanidad depende de si es mejor Frisby que KFC, Margot Robbie que Gal Gadot o si Gabriela Tafur es valiente por cortarse el pelo. Todos tienen que meter la cucharada, todos quieren opinar y tener la última palabra demostrando que son el más ácido e inteligente. Twitter es como un concurso de talento, pero de gente sin talento.



El otro día se lo comenté a una amiga y se emputó, tal vez porque ella había participado en la carrera por ver quién hacía el comentario más ingenioso sobre Luis Ernesto. Me dijo algo así como que me fuera de Twitter si pensaba que allí la gente no estaba a mi nivel, pero le aclaré que al revés, que yo no era mejor que el resto, que estaba embebido también en esa mediocridad, pero que había abierto los ojos y quería desmarcarme de esa dinámica improductiva. Desde ese día no hablamos y la verdad es que me hace falta.

En Twitter se volvió tendencia querer que la gente se quede sin trabajo solo porque no coincidimos con ella. Qué miedo los tuiteros FACEBOOK

TWITTER

Porque Twitter no es solo el afán de sobresalir por lo que sea, sino la idiotez colectiva y el odio a flor de piel, una cantidad de subnormales que creen tener la razón solo porque se apoyan entre sí, cuando el primer requisito a la hora de opinar es estar convencido de que no se tiene la razón. La red está también repleta de biempensantes a los que nada les gusta, que se quejan porque sí y porque no y creen que el mundo les debe quién sabe qué cosa por el solo hecho de existir. Pones un tuit cualquiera y salen los sabelotodos a explicarte por qué estas equivocado y, de paso, a corregirte los tiempos verbales.



Andrés Marocco dice: “Adelante con la moda”, una frase famosa de la televisión de antes que ha usado toda la vida con todo tipo de colegas, y lo linchan no por machista, sino porque quieren y pueden, porque a alguien hay que volver mierda hoy. Luego se filtra que Luisa Fernanda W cobra 17 millones de pesos por historia de Instagram y hacen campaña para dejar de consumirla. Porque esa es otra, en Twitter se volvió tendencia querer que la gente se quede sin trabajo solo porque no coincidimos con ella. Qué miedo los tuiteros, qué decadente todo. Ellos no quieren justicia, no quieren un mundo mejor, que es como se venden. Más bien quieren sangre, venganza, quieren que los demás estén igual de jodidos a ellos y que alguien pague por sus frustraciones.



Twitter fue en su día toda una novedad porque era el punto de encuentro de voces diferentes, hoy es un vertedero donde todo es blanco o negro, no hay matices, y la vida real está repleta de grises. Allí todo el mundo ama a Uribe u odia a Uribe. O a Petro, o a Greta Thunberg, o al idiota de turno que les da por hacer famoso. Los Simpson, que predicen todo, predijeron Twitter dos décadas antes de que existiera. ¿Han visto esas escenas de la serie donde sale una multitud con antorchas protestando por cualquier cosa, cegada por la ira? Eso somos los tuiteros, una horda de ignorantes incendiando el mundo, pero convencidos de que lo estamos salvando.