Mi presidente

Yo quiero que Gustavo Petro sea presidente, no porque desee lo mejor para el país en el corto plazo, sino porque anhelo que se termine de desbaratar. Caer bajo es a veces la única manera de progresar, y creo que Colombia está lista para tal cosa. Esta medianía de país en crisis pero con potencial cansa, así que no veo nada mejor que perder toda esperanza. Como dice George Costanza: “La esperanza me está matando, cuando no tienes esperanza ya nada te importa”.



Pues, eso, que nada importe es lo que necesitamos para salir del hueco, y tal vez la mejor opción para conseguirlo sea votar por Petro. Mucha gente piensa que el servicio que el candidato tiene que hacerle al país es ser un buen gobernante, yo creo que no tiene la capacidad para tal cosa, y que su desorden y megalomanía serán perjudiciales de primerazo, pero que a la larga nos hará bien. Nos costará años recuperarnos de su administración, pero vista como inversión puede ser una ganancia.



Ya sé que mucha gente dice que no se puede estar peor que ahora, pero se equivocan, siempre se puede estar peor. Hay todavía una buena parte del país con recursos y oportunidades. Algunos tienen preparadas las maletas para irse por si sube el Pacto Histórico; otros, los clase media que tienen algo que perder pero no les da para vivir en el exterior, son los que están con más miedo. El resto (los olvidados, los oprimidos, los violentados, y también los flojos buenos para nada que esperan conseguir por medio de la política estatal lo que no han logrado por sus medios) no tienen nada que perder y anhelan un cambio.

Por eso no sirve esa tendencia de venderse en campaña como el ‘freno’ para Petro, demonizar a un oponente de esa manera es contraproducente. ¿Qué creen, que van a asustar a los votantes, que a ellos les preocupa que los que han vivido bien vayan a pasar aprietos ahora? Qué les va a importar, si han comido mierda toda la vida. Más bien anhelan que esos afortunados caigan también y que si no va a haber mejoras es preferible que todo se termine de ir al carajo. Y está bien y es lógico que piensen así.



Es entendible que estén esperanzados en una democratización del bienestar que posiblemente no va a llegar. Que nuestros gobernantes sean inútiles y corruptos no convierte a los nuevos aspirantes en capaces y eficientes, la vida no funciona así. Hay que ver a muchos candidatos alternativos, son cualquier cosa cuyo mayor logro es ser opositor de los que han gobernado siempre, y eso por sí solo no alcanza.



Cansados de lo mismo, es posible que este año cambiemos a los torcidos de toda la vida por mediocres que se volverán corruptos, porque el poder daña a todos por igual.

Y votar por el cambio es casi un deber, a día de hoy no veo otra que dar giros hasta encontrar la salida. Petro podrá tener algunas ideas diferentes de país, pero es igual a los de siempre: un político con hambre de poder, capaz de pactar con el que sea con tal de obtenerlo. Solo ganando quedará en evidencia, a punta de ser candidato nunca saldremos de la duda.



Como dice un celebrado escritor: “Todos, en el fondo de sus corazones, están esperando que llegue el fin del mundo”. Por eso quiero que llegue Petro. Siendo realista, creo que no va a pasar nada con él, será un mandatario más de los muchos que hemos tenido: malo, pero no especialmente malo, como cuando fue alcalde de Bogotá.



Ojalá sea pésimo, fatal, peor que Chávez y Maduro juntos; es el destino que nos merecemos. Hay gente que se aterra de que pueda ser presidente, cuando llevamos años haciendo todo lo posible para que alguien así se monte. Si llega a ganar y por alguna razón resulta ser una maravilla, mejor para todos. Y aunque por un lado estaré alegre de haberme equivocado, por otro quedaré tremendamente decepcionado.

ADOLFO ZABLEH

