Menos seis mil ochocientos

El otro día vi un video en el que un comediante hablaba de la contaminación y, teniendo en cuenta que era un espacio de entretenimiento y no una disertación científica, me pareció que no era tan descabellado lo que decía. Eso tienen los buenos comediantes, que así no sean expertos en nada, a veces hacen que nos cuestionemos. Planteaba que gestos como volvernos veganos y usar carros eléctricos no servían para nada y que la única solución posible era que el 85 % de los habitantes de La Tierra desapareciéramos.



(También le puede interesar: Soldado de McLovin)

Y tiene sentido porque todos quieren un mundo mejor, pero nadie está dispuesto a pagar el precio para lograrlo. Que somos una plaga se sabe, lo que nadie quiere reconocer es que a este ritmo no es mucho el tiempo que nos queda, por eso nos inventamos campañas de reciclaje, condenamos el plástico y otros detalles que lo que hacen es retrasar el final más que asegurar el futuro.



Si fuéramos amigables con el planeta, el problema sería menor y cabríamos no los ocho mil millones actuales, sino dos o tres veces esa cifra. Pero con este concepto de que todos los años hay que facturar más, el modelo es inviable a largo plazo, al menos en las condiciones de bienestar a las que nos hemos acostumbrado. Pero claro, nadie va a salir con que dejemos de producir y consumir, y mucho menos con que nos matemos la mayoría; esa idea no vende. Por eso todos estamos entregados a débiles campañas ecológicas que no tienen el impacto que se pretende.



Y mientras nosotros usamos cepillo de dientes de bambú y usamos la misma agua de la ducha para llenar la cisterna del inodoro, ahí está el avión de Taylor Swift, que en poco más de medio año ha realizado casi doscientos viajes, lo que equivale a emanar en un semestre mil cien veces más CO2 que cualquier ciudadano promedio en un año. Y esto solo mientras vuela, vaya usted a saber el tipo de consumo que lleva la cantante mientras está en tierra, que para eso es la plata cuando se tienen a manotadas, para gastarla en cosas extravagantes.

Nadie va a salir con que dejemos de producir y consumir, y mucho menos con que nos matemos la mayoría; esa idea no vende. Por eso todos estamos entregados a débiles campañas ecológicas. FACEBOOK

TWITTER

Otros datos que no nos dicen porque tampoco son populares ni viables es que una persona de clase media necesitaría más de quinientas vidas para igualar la huella de carbono que deja un multimillonario, y que la venta de superyates, que contaminan tanto o más que el avión de Taylor, creció casi un 80 % en 2021. En cambio, trasladan la responsabilidad ecológica al usuario final, al que han convencido de que si el planeta se muere es porque usa bolsa de plástico y no de papel.



Nos llenan de esperanza mientras nos mantienen en la ignorancia, una fórmula que funciona muy bien en política y que ahora está siendo aplicada con éxito en el tema ambiental. Lo cierto es que es imposible no dañar el planeta, algo tiene que morir para que nosotros subsistamos, y si no son animales, es la vegetación, el aire, los mares; así que lo que logra volverse vegetariano es trasladar el deterioro a otras áreas.



Hablando de carne, el otro día leí que, no obstante nuestros esfuerzos actuales, en menos de dos siglos el mamífero más grande del mundo será la vaca. Chao, ballenas; adiós, elefantes; suerte, rinocerontes. Yo digo que ni eso, porque la tendencia es cada día comer menos carne roja.



Dicen que la gente feliz no necesita consumir, lo que quiere decir que los humanos somos profundamente miserables, otra verdad que nadie quiere aceptar. Sale el iPhone 13 o la nueva camiseta del Barcelona y salimos corriendo a adquirirlos como si nuestra vida dependiera de ello. Yo he logrado no sucumbir a tales tentaciones, pero reconozco que no tener un PlayStation 5 me tiene en el piso. Miro el 4 que tengo en la casa y me parece una porquería, así que he dejado de usarlo aunque funciona de maravilla. Quizá yo estoy entre ese 85 % de personas que tienen que irse del planeta para que pueda seguir existiendo. Quizá no, seguro.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

(Lea todas las columnas de Adolfo Zableh Durán en EL TIEMPO, aquí)