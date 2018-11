Maluma es mi guía

Hace rato que estoy perdido. Nada me gusta, nada me alegra, ni siquiera el sexo. Cuando ni el sexo sin compromiso te hace feliz, hay que entrar a revisarse porque es una actividad pasajera que requiere poca logística, poca inversión y en la que es fácil olvidarse de todo mientras se practica.

Sin saber qué hacer al respecto, vagué varios meses hasta encontrar la respuesta en Maluma y su anuncio de esta semana, en el cual contaba que iba a retirarse de la música durante un tiempo. Ya ven ustedes cómo solemos despreciar a los reguetoneros solo porque hacen música que no nos gusta, pero la verdad es que Maluma y sus colegas son en muchos aspectos unos ganadores de la vida, y, si miramos bien, en sus actos podemos encontrar sabiduría.



El antioqueño no dijo cuánto se iría, pero sí aclaró que lo hacía para dedicarse a él. “Necesito tiempo para mí, para Juan Luis. Necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido” fue lo único que atinó a decir el músico en su cuenta de Instagram.

Hay gente que le envidia a Maluma su fama y su éxito con las mujeres; yo le envidio el poder tomarse unas vacaciones de sí mismo. FACEBOOK

TWITTER

Todos deberíamos envidiar a Maluma no solo por poder darse esos lujos, sino porque logró la fama y la fortuna arriesgándose y haciendo lo que le gusta. Nació con condiciones, pero con valentía y constancia llegó a donde quería. Ignoro si será feliz, si se sentirá pleno, pero al poder decir ‘aquí me bajo, me subo más tarde’, ya nos ha ganado a todos.



Hay gente que le envidia a Maluma su fama y su éxito con las mujeres; yo le envidio el poder tomarse unas vacaciones de sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos querido hacer lo mismo, solo que nos queda imposible? Usted llega a decir que se retira un tiempo por razones espirituales y no solo termina siendo objeto de burlas, sino volviendo antes de tiempo por miedo a perder su empleo.



Parar no es para cualquiera, porque en esta vida quien deja de remar se ahoga, básicamente por dos cosas: primero, porque trabajamos no en nuestra verdadera vocación, sino en lo primero que se nos apareció para no morirnos de hambre; y, segundo, porque eso que hacemos y no nos gusta no nos alcanza para enriquecernos, así que sin el cheque mensual no podemos seguir tirando del carro. Por eso, insisto, toda mi admiración a Maluma, más allá de que necesite litros de alcohol para poder bailar su música en una fiesta.



Yo también paro. Me voy apenas tres meses porque el bolsillo no me da para más, pero siento también que es hora de frenar. Estoy cansado de darle al teclado y de opinar de todo. El otro día estuve almorzando en Barranquilla con parte de mi familia, y en lugar de hablar de la vida me preguntaron qué opinaba de Duque, de Petro, de la película de Queen y de que la selección Colombia no tuviera técnico.



Esa necesidad de meter la cucharada en todo lo divino y lo humano, sumada a que escribir bien, o al menos correctamente, es muy difícil para ser un oficio tan mal remunerado, hizo que tomara la decisión. Si sigo a este ritmo, voy a terminar chiflado por apenas unas monedas, así que, desde la modestia de mi monedero, calculo que puedo darme el lujo de no escribir una sílaba durante un trimestre sin colgarme en ninguna cuenta.



No sé si al igual que Juan Luis vaya a dedicarme a viajar, orar, meditar y hacer yoga, que eso es para ricos y excéntricos. Mis pasatiempos son más bien comunes, así que calculo que veré fútbol, videos en YouTube, dormiré a deshoras y veré qué hago con mi vida cuando el calendario marque marzo del otro año.



Piénsenlo bien la próxima vez que desprecien a Maluma, que decisiones como la que acaba de tomar necesitan tener la vida muy organizada. Aunque no parezca, con esa pintica y esas letras insulsas, ese señor les da tres vueltas. Yo no llego a tanto, pero al poder darme el lujo de irme bajo mis propias condiciones les doy por lo menos una.