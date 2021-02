Los tomates ya no saben

Poco antes de que empezara la pandemia me trataron de borracho en una comida donde dije que los tomates no sabían a nada. Los tomates de mi infancia tenían personalidad, te metías uno a la boca y sentías el cimbronazo, por eso no me gustaban. Yo comía de todo, pero no podía con ellos y en la ensalada los hacía a un lado, hasta que un día mi madre me ordenó que no me levantara de la mesa hasta que me los acabara.

Eso sí, era fanático de la salsa de tomate. En casa hacíamos mercado para el mes completo y la salsa no llegaba a la semana, así como las galletas Can Can, una marca que ya no existe. Pero, claro, ¿cómo iba a durar si la salsa de tomate no sabe a tomate y más bien tiene ese sabor agridulce que es adictivo?



Un día, no hace mucho, los tomates empezaron a gustarme, así como las aceitunas, y me sentí orgulloso porque creí que por fin me estaba convirtiendo en adulto; pero mientras tenía claro que las aceitunas seguían siendo las de siempre, con los tomates tuve sospechas porque ya no me producían las arcadas de antes. Me puse a investigar y descubrí que, en efecto, habían cambiado de sabor debido a que les habían quitado (en el laboratorio, supongo) más de una decena de componentes que les daban su sabor característico.



Los sabores de la niñez han cambiado; a veces es la ciencia, a veces es que nosotros cambiamos. Lo cierto es que, por una razón u otra, ya casi nada sabe igual. Pasa con la cebolla roja, que en la tienda del barrio es morada y te saca lágrimas con solo verla a lo lejos, mientras que la de supermercado es una debilucha que no hace llorar a nadie. Le ocurre también al Frozo Malt, ese producto que es una de las banderas de Barranquilla, casi a la altura del Junior y el carnaval. Y aunque cada vez se siente más diferente, no pierdo la esperanza y lo sigo comiendo por mucho que al saborearlo no logre volver al pasado. Estoy seguro de que, de seguir existiendo, las Can Can tampoco me llevarían de vuelta a la alacena de la antigua casa familiar.



El viejo Frozo Malt no era una malteada, pero tampoco un helado, estaba a mitad de camino entre una cosa y otra; y tampoco sabía a chocolate, pero era achocolatado. Su sabor era un misterio, al punto de que su receta era tratada con el mismo secretismo que la fórmula de la Coca-Cola. Ahora no es nada de eso y hasta la textura es otra: dependiendo del local de la ciudad al que vayas puedes dar con uno blando como una malteada, o duro como un helado recién sacado del congelador, lo que ha revivido una pregunta de todos los tiempos: ¿el Frozo Malt se toma o se come? Polémica similar enfrenta el tomate, del que no se sabe si es fruta o verdura. La ciencia dice que es lo primero, pero yo no puedo dejar de verlo como lo segundo.



Los tomates de hoy lucen bellos, esplendorosos me atrevo a decir. Destacan en medio de la sección de verduras gracias a su color. Luego te acercas, los tocas y son macizos; y brillan, parecen espejos, como lo zapatos que embolaba Joe Pesci en Goodfellas cuando era niño. Te los llevas a casa y suenan deseables mientras los rebanas, al punto de que los usas en todo, no solo en la ensalada, sino untados en el pan para aderezar el sánduche y vueltos picadillo con el ají casero. Se ven tan irresistibles que hasta te antojas de darles un mordisco como si, en efecto, fuera una fruta, un mango que acabas de bajar del árbol; pero, al igual que el mango de supermercado, el tomate no sabe a nada. Tanta anticipación y tanta majestuosidad y es como si estuvieras masticando agua.



A veces me da por pensar que las personas de ahora nos parecemos a los tomates más de lo que creemos: aunque duremos más que antes y luzcamos bien por fuera, no tenemos mucho que ofrecer. Los gimnasios están llenos, pero nunca habíamos sido tan desabridos.



Adolfo Zableh Durán