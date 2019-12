Libros y canciones

Dos mil diecinueve fue el año más raro que recuerde. El primer trimestre me cogió haciendo nada después de pedirles a mis empleadores que me dejaran parar. Habría parado todo el año, pero tocaba comer. Por eso, durante los nueve meses restantes hice lo mínimo para sobrevivir. Salí poco, socialicé menos, fui tres semanas a Nueva York con un pasaje que me regalaron y asistí a reuniones de trabajo, siempre con la esperanza de que no resultaran porque lo último que quería era trabajar. Es que algo pasaba conmigo, y si no paraba, no iba a descubrir qué era. Hubo posibilidades de hacer videos y podcasts, pero para qué, si ambas cosas me parecen aburridas. No tiene sentido meterles la poca energía vital que te queda a actividades que conducen al tedio.

Además de Nueva York, lo destacado de estos meses fue el club de lectura al que pertenezco desde 2017, solo que apenas este año empecé a disfrutarlo. Entré para forzarme a leer libros, actividad que nunca me gustó. Piezas de prensa como crónicas, entrevistas y opinión, las que quieran, pero libros nunca, quizá porque en el colegio me obligaban a leer a Calderón de la Barca y Siervo sin tierra, que podrán ser maravillosas, pero no a los catorce años, cuando lo único que se quiere es andar con los amigos y montar en bicicleta. Lo mejor forma de lograr que alguien odie la lectura es imponiéndosela.



Leer literatura me ha funcionado de maneras que nunca esperé. No digo nada nuevo cuando afirmo que los libros cambian la forma de pensar y de ver la vida, pero una cosa es oírselo a alguien y otra, descubrirlo por cuenta propia. Leyendo entiendes que nada es importante ni urgente, y que, en vez de leer las bobadas de siempre en Twitter, es mejor conocer gente que tiene ideas para compartir. Y no es que Twitter no sea entretenido, pero un tuit lo redacta cualquiera; un libro, así sea malo, es tremendamente difícil.



Porque leyendo descubres que no todos pueden escribir Cien años de soledad y que el mundo tiene unos cuantos libros brillantes, pero que la mayoría son interesantes y entretenidos, pero hasta ahí; es decir, no hay que ser un genio para escribir, basta con tener cierta habilidad para juntar palabras. Siempre me resistí a hacer libros por la presión de tener que decir algo extraordinario, pero también porque si encontraba aburrido leerlos, no era coherente dedicarme a escribirlos. Es cierto que tengo cuatro títulos publicados, pero salvo uno, el primero, los demás los saqué sin convicción o por plata.



Si durante 2019 hiberné, 2020 es para reactivarme. Me hace ilusión seguir leyendo y escribiendo, pero libros. Aún disfruto hacer columnas, pero ya no son un desafío; el otro día terminé una en veinticinco minutos y quedé libre. También quiero hacer canciones porque pasa que cada vez con más frecuencia sueño con melodías que grabo en el celular cuando me despierto. Ya tengo ocho, y quizá se deba a que cuando escribo me pongo los audífonos y dejo sonar una canción una y otra vez. Cuando me doy cuenta, estoy tecleando al ritmo de la música, y al final el artículo termina sonando en mi cabeza como la canción de turno.



A ratos me dicen que estoy escribiendo diferente, lo que tomo como un halago. De adolescente decía que iba a ser el mejor escritor de Colombia sin haber redactado una línea, lo que era inmaduro y soberbio, pero también una corazonada. Yo me siento el mejor columnista no porque lo sea, sino porque al final de cada texto siento que dije lo que quería decir de la forma como quería decirlo, y esa conformidad da una paz mental inigualable.



El reto ahora son los libros, que son para mí un oficio desconocido muy parecido a una lucha solitaria llena de inseguridades. Ya me estoy dando cuenta de que lo mío no es escribir libros extraordinarios porque no doy para tanto, pero creo que a partir del próximo año podré unirme a la recua de escritores colombianos que sacan libros del montón.

ADOLFO ZABLEH DURÁN