La volvimos ‘trending topic’

Volvimos trending topic a Tuti Vargas, y, antes de que con falsa modestia diga que no sabe quién es, se trata de una modelo e influenciadora digital que hace poco rompió con su pareja. Y es chistoso porque la gente se enamora y desenamora todos los días y la vida sigue, pero, por alguna razón, esta relación en particular se tragó titulares noticiosos y fue el tema más comentado en redes sociales.

Y si toca culpar a alguien del eco desmedido, hay que apuntar al lugar de siempre: la gente, nosotros. Somos bien imperfectos, pero no le perdonamos medio error al otro, en especial si le va bien en la vida. Incapaces de destacar por nosotros mismos, nos fijamos en los que figuran para adorarlos si ganan o no perdonarlos si fallan, y el mejor ejemplo que se me ocurre ahora es Nairo Quintana.



En esa categoría en la que se mueven otros famosos como James Rodríguez y Shakira, acaba de entrar Tuti Vargas sin previo aviso; nos burlamos de su tusa y sus tuits, la volvimos meme y, lo peor, le dimos clases de cómo superar un desengaño amoroso. Es decir, no podemos con nosotros mismos, pero le vamos a arreglar la vida sentimental a Tuti Vargas.



Yo quiero saber con qué cara si somos un desastre emocional; somos tuiteros, seres humanos regulares que usamos internet para dar lecciones de lo que no sabemos. Le dijimos, por ejemplo, que la mejor forma de superar una tusa era tomando, y yo quiero saber cuándo el alcohol ha sido un buen consejero o ha curado un dolor de alma. El licor enreda las cosas, y al final todo queda peor que como estaba antes. Por andar tomando en vez de enfrentarnos sobrios a nuestros miedos, este mundo está en desorden.



Ve uno las redes de quienes aprovecharon el tema de la semana, y son bien particulares. Cuelgan historias en Instagram en las que le piden a la gente que les pregunten cosas; mientras, en Twitter dicen obviedades que presentan como frases profundas y reveladoras. Arman polémica donde no hay, plagian tuits populares y les dan su toque (a veces ni eso), además de participar en cuanto spam esté de moda: de faldas, de mascotas, de clavículas, de barbas, de ojos, de tetas. Lo que sea, pero mírenme, por favor.



Parece que hay muchos que quieren ser famosos como Tuti Vargas, de ahí que la ataquen. Twitter no es solo un lugar hostil, sino una incubadora de bobadas. Eso, o que estoy siguiendo a la gente que no toca.



A Tuti (perdonen la confianza) se la montaron además por manejar mal el despecho. Se fue a la India a superar su rompimiento, dio a entender que estaba bien, que era hora de sanar, perdonar y seguir adelante, pero en algún momento patinó y mandó indirectas no tan amigables a su expareja y su nueva novia.



¿Se equivocó? Quizá, pero por ahí hemos pasado todos, y lo que le criticaron fue la pose, como quien le critica el peinado o los zapatos. Querer sanarse emocionalmente es un esfuerzo bello, aunque difícil; no debe de haber más de tres personas sanas en este mundo, y ni Tuti, ni usted ni yo somos una de ellas. Y no hay que ir a la India, volverse vegano, hacer yoga, colorear mandalas o tatuarse para estar mejor, aunque todo eso sirva. A la larga, solo la voluntad hace que te superes y dejes el pasado atrás, lo demás es pura pose. Irte a la India no sirve si llevas en el equipaje tu versión de siempre.



Ese mismo día dieron por televisión Titanic, la famosa película que tiene más de 20 años y miramos una y otra vez como si nunca antes la hubiéramos visto. Y, claro, la volvimos trending topic al lado de Tuti Vargas, aunque en este caso lo entiendo: no solo es una bella y dolorosa historia de amor, sino que también es polémica.



Analizándola bien, y como me hizo caer en la cuenta alguien alguna vez, Leonardo DiCaprio sí cabía en esa tabla.



ADOLFO ZABLEH DURÁN