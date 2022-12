La soberbia del ignorante

La gente no odia a los equipos de fútbol por sus jugadores, sino por sus hinchas. Los futbolistas son profesionales y se dedican a jugar. Suelen ser discretos, además de exitosos y millonarios, y tienen claro que al terminar el partido se acaba la lucha. Cuando el árbitro pita el final del partido, todos se abrazan y cada uno para la casa.



Los hinchas, en cambio, se encarnan en discusiones sin fundamento que no llevan a ningún lado. Su valía tiene que ver con el dinero que aportan al negocio y el colorido que dan a las tribunas, poco más. Sin embargo, por alguna razón se creen los protagonistas del espectáculo y se toman a título personal las victorias y las derrotas, como si esto se tratara de ellos. Sacan pecho por el club que siguen, como si simpatizar con un equipo tuviera más requisitos que entrar a la Nasa, cuando lo único que se necesita es levantarse un día y elegir los colores con los que se quieren identificar. Por eso vemos bogotanos seguidores de Nacional, costeños de River y colombianos en general fanáticos del Madrid o del City.

Es imposible hablar de fútbol, más ahora en época de Mundial; nadie piensa y se cree que gana la discusión el que más grite o lance la afirmación más rebuscada y estridente. Es que opinamos de todo sin tener ni idea: si el delantero debió definir arriba y no abajo, o si el entrenador hizo mal la alineación. Incluso, cuestionamos decisiones arbitrales sin haber leído un reglamento en la vida.

Ahí estamos los enfermos de fútbol, exclamando desde la ignorancia y con toda la ligereza del caso que Messi es un pechofrío o que Cristiano Ronaldo solo la emboca de penalti. FACEBOOK

TWITTER

Estoy de acuerdo con la libertad de expresión en todos los aspectos de la vida, incluso en el fútbol, así sea irritante. Eso sí, coincido con el entrenador que dijo alguna vez que no toda opinión era respetable. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero creo falso que todo concepto, por descabellado que sea, merezca ser considerado. Y sin embargo ahí estamos los enfermos de fútbol, exclamando desde la ignorancia y con toda la ligereza del caso que Messi es un pechofrío o que Cristiano Ronaldo solo la emboca de penalti.

Parte de la culpa la tiene el mercadeo, que para aumentar las ganancias del deporte nos ha vendido la idea de que la pasión es buena. Para nada, la pasión ciega y saca lo peor del ser humano. Usted se deja llevar por sus emociones y empieza a comportarse como una bestia. Ojo que esto no quiere decir que haya que ver fútbol como si fuera una partida de ajedrez, pero es que son cosas distintas. Usted puede dedicarle todas las horas de su vida al fútbol y disfrutarlo enormemente, pero eso no tiene nada que ver con salirse de la ropa por un juego que no está bajo su control.

La prensa también ha hecho lo suyo. Son una peste esos programas donde unos panelistas cualquiera se pasan horas hablando de fútbol como si de demostrar la existencia de Dios se tratara, y el mal que les han hecho al fútbol y al periodismo mismo son incalculables. En nombre del rating le hacen creer al espectador que su opinión es importante, por eso lanzan constantes hashtags y encuestas para que participe. “¿Qué piensas de la alineación de Colombia para el partido de hoy? Participa con el numeral #YoJugaríaCon”. Dígame usted, por favor, qué entrenador ha visto algo así y ha dicho “Oiga, sí, me equivoqué, menos mal este televidente de Armenia me abrió los ojos y me hizo ver lo que yo no había notado”.

Y los hinchas no solo participan en tales programas porque se sienten importantes, sino porque envidian a esos periodistas, que no son otra cosa que hinchas con micrófono. Y se entiende. Hablar de fútbol sin mayor sentido de la responsabilidad y recibir un sueldo por ello es de las cosas más fáciles y placenteras que hay. Incluso, no se necesita ningún talento para hacerlo. Créanle a alguien que lleva más de una década viviendo de opinar sin pensar en el corto o largo alcance de sus palabras.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

