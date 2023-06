La silla no reclina

Viajé en avión por primera vez a los once y para la ocasión usé el traje que había estrenado tres años antes para mi primera comunión. Pantalón y chaqueta de paño color beige, mocasines de cuero, camisa blanca y corbatín violeta de terciopelo, todo porque sentía que la ocasión lo ameritaba. Luego, a lo largo de mi vida volé mucho más de lo que soñaba de niño. Me fui lejos y cerca en aviones grandes y pequeños, en helicópteros y naves militares. Tomé vuelos locales e internacionales a cuatro continentes y casi una treintena de países y nunca perdí ninguno.



Le cogí gusto a salir del país porque me alejaba de Colombia, y eso era una gran noticia. Es triste decirlo, pero uno de los placeres de salir es sentirse poco colombiano, que este país, al menos por un rato, se siente irreal, está lejos y no puede hacernos daño. Es raro, pero hemos elegido salir de nuestro territorio cuando queremos experimentar lo que es vivir en el primer mundo, en vez de hacer de esta tierra algo donde den ganas de quedarse.

Volar era una fiesta, pero la fiesta se acabó hace unos meses cuando tomé un par de aviones de Avianca después de mucho tiempo, y acá quiero aclarar que no tengo nada en contra de la aerolínea; esto no es una queja y no pretendo que cambie. Llamaron mi atención las medidas que han tomado para abaratar costos y reducir deuda. No solo cobran la maleta por aparte, de manera que tú sí viajas, pero tu equipaje no, sino que se acabaron las pantallas en los respaldos de los asientos para ver una película o jugar durante el viaje. Tampoco regalan nada, y ahora venden la comida y la bebida en menús que incluyen mecatos que se encuentran en cualquier tienda de barrio, pero al triple de precio.

Con ellos tomé un vuelo de cuatro horas y se sintieron como atravesar un continente en épocas en que se hacía a lomo de burro. Las sillas son poco más cómodas que una Rimax y, encima, no reclinan. Y si te da frío, de malas, que si quieres una cobija, ahora tienes que ir al menú donde están las chucherías sobrevaloradas y comprar una. Es que ni la sed te calman. En el vuelo que menciono, el vecino de atrás pidió un vaso de agua y le dijeron que sí, pero que tenía que pararse e ir por él. No demoran en cobrar el uso del baño.

Entiendo que no tenía sentido que las aerolíneas cobraran doscientos mil pesos por un pasaje ida y vuelta a Cartagena, pero es que ahora se fueron para el otro lado y dan nada a cambio de mucho dinero, porque si algo ha subido a límites insoportables con esta inflación pospandemia son los pasajes. Siempre supimos que volar era un arriendo, un espacio que alquilabas durante el tiempo que durara el vuelo, pero se sentía propio así fuera por un rato y estuviéramos rodeados de otros pasajeros; ahora es como si nos clavaran un cuchillo y estuviéramos obligados a permanecer sentados durante horas en esa incomodidad.

Más unas que otras, las aerolíneas les han ido quitando cosas a los clientes. Hoy son las maletas, la comida, las cobijas y el entretenimiento a bordo, pero empezó años atrás con el espacio entre asientos. Alguna vez monté en un jumbo fabricado en 1990 y me sentía en clase ejecutiva así fuera en económica, con espacio para estirar las piernas, sillas acolchadas y corredores anchos para que pasara sin problema el carrito de comida. Está bien que hoy seamos ocho mil millones de personas en el planeta, pero me da la impresión de que los fabricantes de aviones se han tomado muy en serio aquello de la sobrepoblación.

Pero lo peor de volar, si me permiten la canallada, es que cuando sales del país, te das cuenta de que estás volviendo a él porque la gente celebra cuando el avión aterriza. Yo puedo soportar la incomodidad, el hambre y los sobreprecios de las aerolíneas de hoy, pero el sonido de los aplausos anunciando que volví a esta tierra que es a la vez amada, odiada y temida me llena de escalofríos.

