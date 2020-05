La muerte nos luce

Trescientas mil personas han muerto hasta ahora por coronavirus en el mundo. Es un virus raro ese, yo aún no acabo de entenderlo. En teoría es mortal y altamente contagioso, pero después nos enteramos de que gente que lleva meses en la calle sin guardar cuarentena sigue como si nada, y que personas de 90 años se recuperan mientras que otras de 30 se mueren, y no se sabe qué pensar.

Es decir, una bala te mata, pero el coronavirus quién sabe, especialmente en Colombia. La enfermedad llegó con fuerza y vio que no era más que un actor de reparto en un país en donde a la gente le encanta matarse, que por eso su tasa de mortalidad ha sido mucho más baja que la de otros lugares del mundo.



Vean no más el Día de la Madre, celebrado el pasado fin de semana. Históricamente ha sido una de las fechas más violentas en Colombia, con un promedio anual de más de cincuenta muertes, y aunque en este 2020 bajó con respecto a años anteriores, fue el día con más homicidios y feminicidios desde que empezó la cuarentena, hace casi dos meses. El promedio estaba en 17 asesinatos diarios, mientras que el domingo pasado hubo 32.



Es que eso es lo que pasa con los colombianos, que nos debatimos entre la felicidad excesiva y la furia excesiva. Le celebramos el día a la persona que nos dio la vida y nos matamos, gana la selección Colombia y nos matamos, nos invitan a una fiesta cualquiera y nos matamos. Sicarios, guerrilleros, paramilitares, ‘bacrim’, todo en este país indica que disfrutamos tanto de matarnos que hemos hecho de eso no solo una costumbre, sino una industria. Entonces, claro, el coronavirus es apenas un debutante al que le toca pagar derecho a piso para que logre asustarnos de verdad.



¿Ha visto los noticieros de este país? Están repletos de noticias malas porque es lo que vende. Necesitan un poco de positivismo, pero son como las vetas de un jabón, pura decoración, porque la base de las noticias debe ser negativa y morbosa. Si usted todavía ve noticieros, la próxima vez póngale cuidado a la expresión del presentador y se dará cuenta de que en ocasiones no se ve del todo sincera, como si mostrarse acongojado no fuera algo natural, sino que hiciera parte del libreto.



Muchas veces me han preguntado por qué no existe en Colombia un medio que difunda solo noticias positivas, y la respuesta es fácil: porque eso no da rating. Nadie quiere saber que a los otros les está yendo bien; por eso, cuando sale la noticia de un terremoto, por ejemplo, íntimamente esperamos que haya destrozado ciudades y matado a centenares de miles de personas, y cuando nos enteramos de que fue leve y no dejó víctimas fatales, nos decepcionamos y cambiamos de canal, más allá de que de labios para afuera expresemos alivio. “Todos, en lo profundo de sus corazones, están esperando el fin del mundo”. La frase es de un escritor japonés, pero bien hubiera podido escribirla un colombiano.



Sentimos tan nuestra la muerte que no solo no le tenemos miedo, sino que la retamos. A propósito de la coyuntura, una empresa nacional diseñó una cama de cartón que se puede convertir en ataúd en caso de que el paciente fallezca, al tiempo que cada tanto salen reportes de personas arrestadas por organizar fiestas clandestinas llenas de alcohol y sexo; es decir, no nos alcanza con reunirnos para hablar porque nos extrañamos, sino que tenemos que darnos en la cabeza hasta las últimas consecuencias.



De todo lo que ocurre ahora, lo que más triste encuentro es leer los boletines de muertos por covid-19, redactados con la frialdad con la que un mesero lee el menú de un restaurante: “Hombre de 78 años con antecedentes de HTA y cardiopatía, hombre de 68 años con insuficiencia renal, mujer de 83 años con cardiopatía y desnutrición, mujer de 75 años con las comorbilidades en estudio...”. En medio del caos, ellos son como los NN de una guerra, muertos a los quién sabe si alguien llora.



Adolfo Zableh Durán