La gente apesta

Alguna vez le preguntaron a Jorge Valdano qué pensaba de la liga argentina, y respondió que parecía un torneo donde todo el mundo estaba enojado; partidos sin goles, patadas, peleas y expulsiones eran el día a día del campeonato. Lo mismo se puede decir de Twitter ahora: el mundo está mal, y cuando entramos a Twitter parece que estuviera peor.

Desde hace tiempo la red social se convirtió en el sitio donde asistimos a lincharnos unos a otros, cosa que puede ser divertida hasta que las cosas se salen de control o te llega el turno de ser linchado, que te va a tocar algún día, no lo dudes. Tarde o temprano, a todos nos terminan cascando en 280 caracteres.



Porque Twitter no permite el error, tampoco el cambio. Si alguna vez escribiste tuits en joda o estando fuera de ti, te los van a sacar de contexto y a restregártelos en la cara, y si hoy pones que te gusta algo, lo que sea, te buscan uno de hace ocho años en el cual afirmabas que lo odiabas, pero no solo eso, sino que te van a tildar de incoherente y descerebrado, si es que tienen compasión de ti.



Y el problema es la gente, nosotros, que nos hemos creído el cuento. Estamos empoderados, y eso no está bien, al menos no de la forma como Twitter empodera. Muchos perdimos la cabeza cuando encontramos en internet una voz que en la vida real no teníamos, y así como hay quien se vuelve loco con la fama, el poder o el dinero, otros nos enloquecemos con diez mil seguidores, de los cuales la mitad no nos toma en serio y la otra mitad nos sigue por desprecio. En Twitter, las personas se creen jueces y quieren castigar; son la venganza hecha carne porque se sienten los elegidos por la vida para pasar cuentas de cobro.



Twitter siempre fue disfuncional, pero empeoró el día que nos quejamos por algo, alguien nos puso atención y vimos que regañar se sentía bien. Entonces empezamos a quejarnos por todo, a exigir explicaciones y demandar disculpas como si el mundo nos las debiera, y hoy ya nadie sabe cómo parar esa vacaloca.



Ahora es tan tóxico que está lleno de gente que quiere que pierdas tu empleo si la cagas, y lo celebra cuando lo consigue. Y eso ocurre porque cuando no eres feliz los odias a todos: sus logros, sus gustos, sus inclinaciones políticas. Eres desdichado, y ver felices a los demás te hace serlo más porque ellos representan lo que tú no has podido lograr, entonces entras a Twitter a vaciarte y a contagiar al mundo con tu amargura, pero convencido de que estás haciendo justicia.



Es una locura tener cuenta en esa red social, y sin embargo ahí estamos. Si uno no quiere que las personas se metan en nuestra vida análoga, ¿por qué crear entonces nuestra versión digital y permitirles a desconocidos que espíen y opinen sobre nosotros, cuando muchas veces es gente con la que en la vida real no soportaríamos ni un almuerzo de media hora?



En Twitter no solo llegué a sobreactuarme porque creía que tenía que opinar acerca de todo, sino que dije cosas horribles porque me la pasaba peleando e insultando. Ahora no soy de mirar las cosas que me escriben, pero cuando lo hago de vez en cuando, entro al perfil de quien me habló solo para analizarlo y descubrir que es un ser más miserable que yo, que ya es mucho decir.



Por eso allí lo mejor es no contestar, ni siquiera bloquear, mucho menos justificarse o disculparse por lo que las personas creen que tendríamos que hacerlo. Quien te ataca quiere humillarte, hacerte sentir mal, que dudes de ti, por lo que ignorarlo es la mejor forma de anularlo; siempre será mejor dejarlo solo para que se consuma en su propia infelicidad que dejarse arrollar por su dinámica de odio.



La gente apesta (apestamos) y asiste a Twitter a rebajarse todavía más. Aun así, quiero que a todos nos vaya bien y seamos felices, pero al mismo tiempo quiero que nos muramos, no sé si me hago entender.



Adolfo Zableh Durán