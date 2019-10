La culpa no ayuda

Es posible que en Latinoamérica, solo Chile sea más fascista que Colombia, y ni idea de cómo llegamos allá siendo un país pobre con minoría blanca. El tema con los fascistas no es que piensen como piensan, sino que de labios para afuera posen de virtuosos mientras que hacia adentro puedan ser tan oscuros como cualquiera. Y no se comportan así adrede, tal vez solo crean que condenar públicamente aquello que hacen es la mejor forma de combatir los defectos de la humanidad, lo que de paso los hace ser permisivos con ellos mismos. No deben sentir nunca que están haciendo algo malo.

Acaba de pasar con Vargasvil, militante del Centro Democrático, un partido que proclama la protección de los niños, al quedar en evidencia unos chats sexuales con menores de edad, caso que aún está por aclarar, ya que el implicado dice no manejar la cuenta en la que están las conversaciones. Más allá de los partidos y las convicciones políticas, el punto es que mientras más limpio y virtuoso quieras lucir, más muertos tendrás en el clóset, o, como dijo alguien, “cuando huele demasiado a lejía, se ha cometido un crimen”.



Por eso desconfío de los que se creen buenas personas y, peor, de quienes se autoproclaman como tales. Si tú no te las das de nada y tu vida es un desastre, pues normal, era lo esperado; si vives juzgando y definiendo lo que está bien y mal, cuando se te salgan las costuras vas a quedar muy mal parado.

Más allá de los partidos y las convicciones políticas, el punto es que mientras más limpio y virtuoso quieras lucir, más muertos tendrás en el clóset

Las páginas de porno sacan un listado con el material que más consumen sus usuarios, y punteando suelen salir sexo con adolescentes, infidelidades, sexo con familiares y gangbangs, es decir, incesto, pedofilia y abuso. Tanto querer ser una sociedad civilizada para que venga el porno a dejarnos en evidencia.



Es fuerte saber que cuanto más prohibidas las cosas, más nos atraen, nos hacen querernos un poquito menos. Hay quien no puede con eso y se reprime, a veces con éxito, a veces, no tanto.



Ahora, una cosa es que la gente tenga ese tipo de fantasías y otra, que las convierta en realidad, un pequeño gran detalle que hace toda la diferencia. Es como tener pensamientos suicidas pero no quitarse la vida o, en un momento de rabia, querer matar a alguien pero no tocarle nunca un pelo.



Alguna vez estuve dos años sin sexo porque no hallaba deseable a ninguna mujer. Más tarde descubrí que estaba deprimido, pero en ese momento mi sicóloga me dijo que mirara si me gustaban los hombres. Así pues, durante semanas hablé con hombres con fines sexuales, pero tampoco me produjeron nada. Y, aunque el porno tiene mil problemas, es bendito a la hora de aclarar la cabeza. El porno gay no me produce nada, ni asco ni excitación, mientras que el heterosexual me pone a millón, así que misterio solucionado porque esas cosas no se fingen, al cuerpo le gusta lo que le gusta, y no hay nada que podamos hacer al respecto.



Si eres heterosexual, no puedes posar de homosexual, y viceversa; entonces, ¿por qué condenar a quienes tienen diferentes inclinaciones a la tuya? Es tarde para que aceptemos que todas las inclinaciones sexuales son naturales, ¿por qué incomodarse entonces?



En esa época estaba deprimido por una mujer que me terminó para meterse con otro. Yo acepté todo, solo le pedí que no fuera con un uribista. Pues eso fue lo que hizo, se metió con un niño de mamá que iba a misa, era el mejor estudiante, votaba por Uribe y desde los 16 quería ser presidente. Normal, estaba buscando lo opuesto a mí. No imagino cómo sería el sexo entre ambos porque ella era una terrorista en la cama, iba sin asco a todo. Debía ser muy aburrido, o quizá todo lo contrario, porque cuando has vivido reprimido, en el momento en que te liberas obtienes unos orgasmos culposos a los que te vuelves adicto. Y, aunque estoy en un momento en el que el sexo me parece tedioso, a veces me dan ganas de meterme con una uribista para volver a sentirme vivo.