Joyas escondidas

El otro día vi Yesterday, la película sobre un hipotético mundo sin la música de los Beatles, que son seguramente lo más grande que ha dado la música popular contemporánea. Y aunque hay otros grupos que me gustan más, entiendo que no hay nada como ellos porque con sus canciones pueden hacerte sentir triste y feliz al mismo tiempo. Como a Fajardo, pero sin todas esas cosas feas que tiene la política.

Empiezas a oírlos y sin darte cuenta estás llorando. Y mientras más lo oyes, más te debilitas, hasta que descubres que estás enjuagado en tu propio llanto sin poder parar. Sus canciones llegan profundo y revuelven lo que sea que tengas adentro, al punto de que te hacen pensar qué de malo hay en ti. Pero la catarsis termina en felicidad pura, porque los Beatles no solo te hacen sentir mejor persona así seas un desastre, sino que te crees no invencible, pero sí capaz de muchas cosas con las que en condiciones normales no podrías. Todo es tan bonito que nada puede salir mal, y al mismo tiempo no te puedes mover porque estás en terapia botando quién sabe qué.



No digo nada nuevo al decir que Lennon y McCartney eran los motores del grupo, unas máquinas de componer canciones brillantes. Y, aunque esto no se trata de una competencia en la que haya que elegir, el mundo se divide entre los fans de uno y de otro. Yo prefiero a Lennon, pero tengo claro que por separado no habrían llegado tan lejos. Eran compañeros y rivales que a veces se colaboraban y a veces competían por ver quién era mejor. Las canciones de McCartney pueden ser más dulces y amigables, por eso, al oír Hey Jude o Let It Be, por nombrar las más famosas, es imposible no derretirse. Lennon podía ser sentimental también, pero tendía más hacia la oscuridad. Sin John, Paul habría sido un excelente cantante de pop, mientras que sin Paul, Lennon habría sido Tom Waits o algo así, lo cual habría sido una maravilla; ojalá todos pudiéramos ser Tom Waits.



McCartney te vence fácil, basta con oír los primeros acordes para que te entregues a él; a Lennon le cuesta más, tiene que ganarse tu atención. Si fueran boxeadores, Paul te ganaría por K. O. en el primer round, como Tyson en su mejor época, mientras que John ganaría muchas de sus peleas por puntos, como Alí. Te desgastaría y te mandaría a la casa de pie, haciéndote creer que saliste ileso, pero días después empezarían a salirte todas las dolencias. Hay un concierto en Moscú en el que McCartney empieza a tocar Maybe I’m Amazed y un tipo rompe a llorar. ¿Saben ustedes lo difícil que es eso, lo complicado que es sacarle una lágrima a un ruso? Por el otro lado, recuerdo haber oído Watching the Wheels en el colegio y no sentir nada, y, encima, pensar que Lennon como solista era inferior a los Beatles. Ahora la oigo, entiendo por qué la compuso y me parece demoledora. Es decir, me tomó dos décadas y media entender lo que era ese señor. Dear Prudence es mi favorita de los Beatles (incluso antes de saber que era de Lennon y no de McCartney). No solo es la canción más bonita que existe, sino que cuando supe que la había compuesto sobre la marcha para animar a Prudence Farrow, la hermana de Mia, mientras estaban en un retiro espiritual en India (y la tocó al frente de ella), dije: ‘Esto no puede ser’.



Entonces, McCartney podrá ser brillante, pero John está un escalón arriba, donde viven los que se debaten entre la genialidad y la locura. Paul es amor a primera vista, Lennon es un gusto adquirido que crece dentro de ti y luego no te suelta. El otro día hablaba de eso con la mujer que me gusta y le decía que ella es algo por el estilo: no es que entre a un sitio y el lugar se desbarate, pero luego la miras con cuidado, hablas con ella y no puedes resistirte; todo lo demás desaparece. Ambos son, a su manera, joyas escondidas. Me gustan las joyas escondidas.