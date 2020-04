No soporto un ‘hola, ¿cómo vas?’ más por chat. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter ni Instagram. No soporto un saludo vacío más, ni darlo ni recibirlo, porque yo también he caído en el juego de hablarle a la gente por aburrimiento. Es ridículo el número de gente con la que estoy hablando, la mayoría de la cual me tiene sin cuidado, y yo a ella seguro que también. Uno no les importa más que a cuatro personas en el mundo, cinco máximo (la familia inmediata y un par de amigos especiales), y aun así nos estamos llenando de conversaciones innecesarias. ¿Que cómo voy? Pues mal, ¿cómo más voy a ir si llevo en las mismas desde hace cinco semanas? Encerrado en la casa haciendo un culo.

Personas con las que no tienes nada en común, que alguna vez estuvieron en tu vida y salieron de ella por una buena razón, vuelven como un muerto, un visitante inesperado en forma de mensaje de texto. Y les deseo que estén sobrellevando esta crisis de la mejor manera posible, pero, por favor, no me usen como escape de su aburrimiento. La cosa está tan inmanejable que el otro día me desperté por la mañana y tenía mensajes de tres personas diferentes, escritos en la franja de entre las dos y las tres de la mañana. Y no era ninguna emergencia, todos estaban ahí con su tedioso ‘Hola, ¿cómo vas?’, como si de verdad quisieran saber qué tal me iba. Seguro estaban aburridos, o tristes o desesperados, entonces cogieron el celular y dijeron ‘a ver con quién mato el insomnio’. Y no me malentiendan, aprecio que me tengan en el radar, pero si de verdad quieren demostrar que se preocupan por mí, manden plata.



Y lo peor es que les respondo a todos, familia y amigos del alma, conocidos y desconocidos, lectores y curiosos porque, maldita sea, no puedo dejar a la gente ‘en visto’. Yo, que odio el teclado del celular porque está hecho para manos diminutas, me veo horas luchando contra él (y perdiendo la pelea), tecleando torpemente y sin ganas, siendo amable al comienzo y cortante al final, casi grosero, porque no quiero tener una conversación virtual más.



A veces me cogen de buen humor, me preguntan cómo estoy, y me esfuerzo en responder con detalles, pero al tercer typo se me vuela, empiezo a escribir con las patas y mando la respuesta como me salió originalmente, sin corregir, esperando que entiendan que no me interesa hablar, o que la lean y a la mitad se aburran porque no entienden nada.



Es bonito que le pregunten a uno cómo está, pero explicar tal cosa en este momento es un escollo insalvable. Y no se trata de tiempo, que tiempo es lo que tenemos, es falta de voluntad y orden mental más bien. Es que ni de sextear dan ganas, así estaremos. Y las notas de voz tampoco ayudan: cual diva, he dado instrucciones para que no manden más de tres al día y que ninguna supere los quince segundos; es lindo saber que la gente se pasa la indicación por la faja y manda alocuciones de tres minutos.



Ahora también está Zoom. La jartera ahí es tan infinita que el otro día llegué cinco minutos tarde a una reunión de esas, y eso que solo era cuestión de prender el computador y conectarme. Atendí en piyama porque no tocaba ni bañarse, y aun así, cuando me conecté ya iban tan adelantados que no entendí nada de lo que vino después. Es que no quiero. No quiero participar en reuniones virtuales, que de lo poco bueno que tiene este encierro es que al fin tengo una excusa válida para no socializar.



No quiero perder a mis amigos, pero tampoco les quiero contestar. Ojalá entendieran que mientras no sepa de ellos asumiré que no están enfermos ni muertos, lo cual son buenas noticias. De mi parte esperen lo mismo: silencio mientras dura esta situación. Si me llega a pasar algo, solo una cosa pido: si llegan a tener noticias mías, y resulta que son fatales, por favor entiérrenme en Barranquilla.



Adolfo Zableh Durán