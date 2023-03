Hay gente que sobra

Tienen razón los que decían que la pandemia era una estrategia para seleccionar la población, así hablaran en chiste. Los genocidios ya no se hacen con armas de fuego ni en campos de concentración, así como las guerras no se libran en el campo de batalla, sino en las bolsas de valores. Hoy, sea cierto o falso, todos se escudan en que la vida está carísima para subirles a sus productos, menos los asalariados, a los que no nos queda de otra que vivir con menos y ver de qué manera le huimos al mínimo, que cada vez se nos acerca más.



Yo antes no captaba eso de que la clase media estaba destinada a desaparecer, no veía cómo iban a borrar del mapa a una franja tan grande, pero ahora lo entiendo todo: estamos viviendo un paso más en el proceso de depuración, y está tan perfectamente orquestado que parece espontáneo. Hoy la clase media es un abismo, una brecha en la tierra. Si te agarras bien y logras dar el salto, te salvas; si no, caes directamente a la clase baja.

No sé ustedes, pero cada vez que voy al mercado siento que la vida me está dejando atrás, como un desecho. En los últimos dos años me he visto renunciando a alimentos que me gustan, bajando las raciones y sustituyendo productos para que la billetera alcance. Entiendo que esa ha sido la realidad de muchos, pero a mí no me pasaba hacía años, décadas. Los días en que podía hacer compras sin mirar la etiqueta del precio se acabaron, y hoy me da miedo acercarme al anaquel y descubrir que todo ha subido un diez por ciento con respecto a la semana anterior. Si esto sigue así, será cuestión de tiempo para que millones salgamos del sistema, y no será grave porque, con ocho mil millones de habitantes, lo que importa no es que haya gente que no puede acceder a la vida, sino que siga funcionando con quienes logren costearla.

Cuando sientes que empiezas a sobrar te dejas ir en todo lo demás, no solo en lo que comes. Hace poco salí a tomar con amigos y confirmé que ya no hago parte de ese mundo y que no tengo ganas ni plata para tales planes. Lo sentía desde que salí de casa rumbo al lugar, pero me bastó con entrar a él para confirmar que rechinaba. Tanta gente linda pidiendo ginebras como si fueran agua de la llave, y yo ahí colado, tratando de fingir que estaba en su misma liga. Lucían esplendorosos y parecían socialmente aptos, pero lo cierto es que no eran más que un batallón de desadaptados.

Durante años me esforcé por encajar entre ellos, pero ya no estoy ahí, nunca lo estuve. Ahora no solo me aburre esa forma de vida, sino que me duele darles plata a sitios con sobreprecios dedicados al placer. Y sí, mueven la economía y le dan empleo a mucha gente, pero son de lo más banal e inútil que hay.

Es que diría que hasta fui mal vestido a propósito para sentirme peor, pero no tenía alternativa porque no tengo ropa para sitios de ese tipo. La última prenda decente la compré hace siete años y ya está desgastada, así que me toca llegar tarde y a oscuras para que no se den cuenta de mi estado.

Alguna vez leí que la clase media se empezaba a gastar por los zapatos y me timbré, pero no alcancé a dimensionar lo que significaba deteriorarse por completo. Es que, así como he ido renunciando a la comida, lo he hecho con la ropa. Por ejemplo, ya no uso pantalones, sino que ando por la calle en piyama (me salté la sudadera), que es una forma de gritarle al mundo que nada me importa. Y, encima, tengo una humedad en el clóset que hace que toda mi ropa huela a cañería.

Alguna vez descubrí que podía contrarrestar el efecto usando Deo Pies, y desde entonces se lo aplico a todo lo que uso. Y aunque me funciona perfecto porque el aroma del perfume es agobiante y el limpiador de alfombras deja manchas en la ropa, es muy difícil caminar entre los humanos cuando has escogido conscientemente oler a pies limpios.

