Estirpes en declive

Le dije a mi madre que yo nunca iba a tener hijos y que mi apellido tenía que morir conmigo. No fui agresivo pero sí desafiante, sabiendo que no le gustaba lo que oía. No solo no quiero alargar una estirpe venida a menos, sino que no quiero darle el placer de que sea abuela.

Muchos venimos de una familia que alguna vez fue grande, pregúntele a cualquiera y verá cómo le cuenta su historia de ascenso y caída. Todos tenemos un antepasado que nadaba en dinero, era exitoso y hasta temido. Luego no supo qué hacer con los hijos, que no solo nacieron con menos aptitudes que él, sino que, además, fueron malcriados o apocados por el gran patriarca. Nacidos en la abundancia, creyeron que el dinero nunca se iba a acabar, despilfarraron la herencia y a los nietos no les dejaron nada, si acaso deudas. En mi familia, yo soy ese nieto.



Por el lado de mi padre, mi abuelo era violento. Un hombre de su tiempo, como llaman a tales personajes, que tuvo ocho hijos, nueve tal vez, y que a los cincuenta acumuló tanto dinero que decidió que no iba a trabajar más. Dicen que era el hombre más rico del pueblo, que quemaba billetes, que no cercaba sus tierras porque tenía demasiadas y que cada vez que cambiaba de carro, algo exótico en ese tiempo, decía que se lo había ganado en una rifa para no despertar sospechas.

Usted coge a todos sus descendientes, que debemos llegar a la centena mal contada, y entre todos no se saca ya no digamos un ingeniero, sino un periodista. Unos cuantos la han logrado y les va más que bien, pero son la excepción. La regla en mi familia paterna es que seamos gente del montón que anda por la vida más sobreviviendo que viviendo.



Por parte de mi madre, el gran señor no fue mi abuelo sino mi tatarabuelo, que no solo era el hombre más rico del pueblo, sino su fundador. Era masón, tuvo algo así como diecisiete hijos, y cuentan que cuando murió, antes de enterrarlo abrieron el cajón y en vez de cuerpo había piedras. Crecí entonces siendo más cercano a la familia de mi padre que a la de mi madre porque era lo que tenía a la mano, sabiendo que no iba a arruinar ningún imperio porque no había heredado ninguno.



Tanto resentimiento ha jugado en mi contra que asumo es lo que nos pasa a los que sentimos que la vida nos debe algo. De mis padres creo que nunca debieron juntarse, y que si lo hicieron fue porque no tenían muchas más opciones. Y no es que sean malas personas, todo lo contrario, solo que juntos hicieron mala mezcla. A mi madre hay cosas que no logro perdonarle así lo intente. Ella cree en mí y me dice que soy capaz de lo que sea; y está en lo cierto, yo lograría cualquier cosa que me propusiera, pero le llevo la contraria porque no quiero que tenga razón. Por eso voy por la vida tropezando, desperdiciándome y haciendo lo mínimo. Fracasar es mi forma de castigarla.



No busco tener pareja ni hijos porque eso es lo que ella quisiera. He pasado de grandes mujeres, algunas de las cuales me han dicho que tengo buenos genes, que según como se mire puede ser una invitación a hacer una vida juntos. Yo no les copio porque estoy lleno de miedos, y uno de ellos es darle largas a este apellido que cargo como un lastre. Si sigo así, de mi muerte solo se van a enterar cuando empiece a oler feo. El otro día leí que en España habían encontrado el cadáver de una mujer que llevaba quince años muerta, pero yo no aspiro a tanto, con quince días me conformo.



Escribo esto en la tarde del 31 de diciembre. En un rato estaré con gente a la que me he referido en esta columna y no tiene ni idea porque no sale publicada sino hasta el 3 de enero, que entre otras cosas es la fecha de la muerte de mi abuela materna. No sé cómo la vayan a tomar, pero de lo que sí estoy seguro es de que desde ya me toca empezar a buscar parche para pasar el próximo Año Nuevo.