Debería existir un observatorio político que se llamara Esta semana en Colombia. Me refiero a un gran ente oficial que aglutine no solo a las demás entidades que ya se dedican al tema, sino a columnistas de opinión y memeros profesionales, y que registre lo que pasa día a día en el país. Y operado por nacionales para que entiendan el contexto y sea divertido, pero financiado por capital extranjero para que haya independencia.



(También le puede interesar: Tengo que dejar de hablar de todo)

Es que todo acá es tan intenso que siete días equivalen a un siglo en la historia de la humanidad. La avalancha de casos particulares ocurridos recientemente ya nos ha hecho olvidar, por ejemplo, lo que pasó con Álex Flórez en Cartagena. Parece que fue hace una década, pero ni siquiera ha pasado un mes.

Ejemplos no faltan.

Huérfana de poder, la nueva oposición quiere tumbar a Petro porque, según ella, está haciendo un gobierno desastroso. Yo no sé qué vaya a pasar con el nuevo presidente, pero tener tal certeza después de mes y medio es más ganas de joder que otra cosa. Por eso están convocando una marcha este 26 de septiembre que, para mi gusto, debería llamarse así tal cual: Ganas de joder. ¿No y que se dedicaban a producir y no a marchar? Pues produzcan ahora que su país tanto los necesita. Y si van a protestar, háganlo como querían que se protestara contra en el gobierno anterior, en fin de semana y por el andén. O quéjense en el protestódromo del exministro Molano para no incomodar a los demás.

Lo peor es que dicen que lo suyo es una oposición inteligente, al tiempo que trucan la voz de Petro en un video para que suene como si estuviese borracho. Vulgares y mezquinos es lo que son, responsables en buena parte del desastre de país que tenemos.

Yo prefiero a Bolívar haciendo telenovelas que en el Congreso, la verdad, y su insistencia con el tema me ha dado una idea: lanzarme a algún puesto público. FACEBOOK

TWITTER

Luego está el expresidente Duque. No solo la universidad de la que se graduó perdió su certificación de alta calidad, sino que se supo que había validado bachillerato. El colegio del que se graduó puede ser un reflejo de sus capacidades, aunque eso es relativo, lo realmente aburrido es que haya mentido al respecto. A mí me fue mal en los dos últimos años escolares y ante el riesgo de repetirlos consideré validar, la diferencia es que yo sé que no doy para lanzarme a la presidencia. Los estándares para llegar al cargo más importante del país han bajado tanto que ahora hasta Polo Polo dice que quiere ser presidente.

También por estos días salió Roy Barreras cargando un perrito en pleno Congreso para anunciar que de ahora en adelante se permitirían animales en el recinto. Se veía hermoso (Roy, quiero decir). Ojalá un día se lance a presidente para que todos podamos votar por él. Siendo lo astuto que es, aprendió antes que nadie que ya no solo los niños sirven para limpiar la imagen y romper corazones.

Y mientras el gerente de las Empresas Municipales de Cali renunció al descubrirse que la entidad compró televisores de 42 millones de pesos y sillas de 17, los que ahora son gobierno siguen usando los setenta mil millones de pesos que se embolataron de Centros Poblados como referencia para todo. Liderados por figuras como Gustavo Bolívar, traen la cifra a colación cada vez que los cuestionan por algo. Suelen decir frases como: “Prefiero una ministra que se confunda a otra que se robe setenta mil millones”, algo que ya se ha convertido no solo en un formato, sino en una serenata interminable que se repite semana a semana.

Yo prefiero a Bolívar haciendo telenovelas que en el Congreso, la verdad, y su insistencia con el tema me ha dado una idea: lanzarme a algún puesto público para tumbarme sesenta y nueve mil millones de pesos. Así, si me llegan a agarrar, pago un rato de cárcel y salgo con buena parte de esa cifra, al tiempo que evito que me usen de referencia para casos de corrupción e incompetencia porque al menos no me robé setenta mil millones de pesos.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

(Lea todas las columnas de Adolfo Zableh Durán en EL TIEMPO, aquí)