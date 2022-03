Es tan fácil pecar

Dicen que el primer paso para solucionar un problema es aceptarlo, y yo tengo un problema con la comida. Antes no me importaba porque era joven y activo, pero ahora, viejo y sedentario, me está pasando factura, y no me refiero solo a subir de peso.



Quisiera ser de esos que tienen una buena relación con los alimentos y pueden comer cosas saludables sin atragantarse. No es mi caso: si no me atasco con chatarra, no me sirve. Suena horrible, pero preferiría ser alcohólico, drogadicto o fumador que comedor compulsivo; igual tendría el cuerpo destrozado por dentro, pero al menos no lo odiaría por fuera. Hoy prefiero pagarle de más a la Dian que mirarme al espejo.



Sería hasta más sano tener otra adicción, ya que estudios afirman que comer mal mata más gente que el tabaco y que una de cada cinco muertes está ligada a malos hábitos alimenticios basados en exceso de sal, azúcar y carne. Parece que estuvieran hablando de mí, que como casi en exclusiva esos tres productos, solo que en mi caso es una excentricidad hablar de hábitos de alimentación.



Lo mío no son hábitos, es más bien un espectáculo grotesco sin horarios ni metodología. Conmigo no hay sutilezas ni puntos medios, y me avergüenza tanto que llevo meses sin pisar un restaurante. Ahora como solo y de pie en el mesón de la cocina mientras veo televisión. Es decadente, pero a la gente le gustan esas cosas, por eso he pensado empezar a cobrar entradas para que me vean comer; me forraría en billetes de 500 euros.

Lo único que me salva de una muerte prematura es que con más frecuencia engullo banquetes en mi imaginación que en la realidad. Yo fantaseo con comida como quien fantasea con sexo. Y como en cualquier fantasía que se respete, imagino cosas extravagantes, irrealizables. Rumbo al supermercado pienso en comprar tres litros de helado de chocolate, y luego termino comprando apenas dos chocolatinas pequeñas porque no hay organismo ni bolsillo que soporte tal ritmo. Sin embargo, la fantasía del helado me excita tanto como puede excitarme la idea de acostarme con Rooney Mara.



Antes podía hacer ambas cosas y disfrutarlas, comerme dos tarros de helado de una sentada o tener sexo por horas; hoy, ni una cosa ni la otra porque si no le bajaba a lo primero iba a morir más joven que Jim Morrison, mientras que lo segundo me da físico cansancio de solo pensarlo. La gente se aterra de que los mormones tengan sexo solo con fines reproductivos, yo digo que son unos exagerados, porque ni para eso vale la pena. Uno tiene buen sexo apenas durante unos cuatro años de su vida y con no más de dos personas; el resto es ensayo y error, decepcionar a terceros una y otra vez.



Es mentira también que el camino hacia la delincuencia se empiece robando cosas pequeñas, como el sacapuntas de un compañero de salón; el camino al crimen es el dulce, y más que camino es una autopista 4G. Comienzas con una barra de chocolate, luego duplicas la dosis, después compras la bolsa entera como si fueras a compartirla con amigos y cuando quieres reaccionar ya no puedes parar y ni todo el azúcar del mundo puede saciarte. Terminas entonces convertido en un monstruo, invitando gente a tu casa para secuestrarla y torturarla en el sótano, o, si vives en apartamento y careces de planta baja, usando una bodega abandonada en una zona de la ciudad llena de fábricas para que por la noche nadie pueda delatarte. Si te das rienda suelta alimentándote como un salvaje, ¿por qué no darte deschavetarte con los demás instintos animales?



Como dice un comediante, uno no para de comer cuando está lleno, sino cuando se odia a sí mismo. Pues eso, que me odio y quisiera morirme, pero al mismo tiempo amo la vida, por eso me relleno de basura en vez de poner una pistola en mi cabeza. Siempre será mejor negocio matarse en cuarenta años que en dos segundos.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

