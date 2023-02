No me gusta salir en defensa de Emiliano Martínez, principalmente porque no lo necesita. Es un hombre hecho y derecho que juega en la liga de fútbol más poderosa del planeta y que acaba de salir campeón del mundo con su país. Ya estuvo, es un vencedor, le ganó al sistema; su hoja de vida habla por él mejor que cualquier abogado de turno.



Por otro lado, porque es un personaje en el que no se debería reparar un solo segundo. Ni en él ni en ningún famoso. La vida es muy corta y muy dura como para tener los cinco sentidos puestos en desconocidos con dinero que la única razón por la que les ponen atención a sus fans, o a sus detractores, es porque viven de su nombre y de su imagen. Si sus ingresos y su popularidad no dependiesen de qué tanto los consumimos como producto, ni nos escupirían. Y harían bien, que somos unos don nadie. No me gusta cuando las personas nos sentimos con poder, sale lo peor de nosotros.

Al arquero le pusimos la cruz después de aquella tanda de penales en la Copa América donde nos ganó de boca. Mucha calle, mucho baile, mucha cancha, y los jugadores colombianos se dejaron comer el coco por alguien que, en ese momento, era un novato en torneos de selecciones. Desde entonces Martínez es el diablo, y celebramos cada caída de su valla como si el gol lo hubiéramos anotado nosotros mismos. Y claro, cada fin de semana nos morimos de júbilo porque es que juega en el Aston Villa, un equipo que va de once en la tabla y que se ha comido casi cuarenta goles en veintitrés partidos, cuatro de ellos el pasado fin de semana contra el Arsenal.

Lo que no vemos es que celebrar cada uno de esos tantos es regodearnos en nuestra propia miseria. Somos el niño débil que no puede resolver las cosas por su cuenta y que busca al mercenario de ocasión para que ejecute venganzas a su nombre. Cuando Brasil nos sacó del mundial 2014, gritamos a rabiar los siete que le metió Alemania en semifinales, y a ese mismo Brasil le hicimos fuerza en la última Copa América para que les ganara a los argentinos. Es que no tenemos dignidad, y no está lejano el día en que hinchemos por Argentina para que venza a un rival que nos haya goleado.

Por cosas como esa es que no somos nadie en el fútbol así nos creamos potencia por tener a Falcao y James; por eso cuando nos enfrentamos a Argentina juramos que es un clásico de relevancia mundial, cuando para ellos es como jugar contra Venezuela. Y sí, cada tanto Martínez sale con unos desmanes de no creer, menos mal se dedicó al fútbol, porque de haber sido oficinista se hubiera muerto de hambre porque no pasaba un psicotécnico, pero esa no es razón para odiarlo con toda nuestra bilis, que los que quedamos en ridículo somos nosotros.

Y no tendría que importarme que se burlen de Martínez cada vez que le hacen un gol; allá los que lo hacen, esa no es mi lucha. Lo que pasa es que se trata de la misma gente con la que me toca compartir país e interactuar social y económicamente, y eso me jode, porque mientras seamos gente pequeña que se alegra por la desgracia del otro en vez de preocuparse por su propio progreso, estamos condenados al subdesarrollo. Solemos echarles la culpa de nuestros males a los políticos porque es lo fácil: perdimos contra Argentina porque Martínez nos habló fuerte, así como estamos sumidos en la pobreza porque nos gobiernan mal.

Y encima le dicen ‘Dibu’, como les dicen también ‘CR7’ a Cristiano Ronaldo o ‘Pep’ a Guardiola, con esa confianza de quien cree conocer a los famosos porque se devora todas las revistas del corazón. No solo es un abuso de confianza, sino que denota pobreza mental y pocas metas en la vida, además de ser una corronchera. Es todo eso junto, y no nuestros gobernantes o Emiliano Martínez, lo que nos tiene jodidos.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

