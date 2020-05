El virus como excusa

Gracias al coronavirus hemos podido justificar la vida disfuncional que llevamos, lo que ha sido al mismo tiempo un alivio y un golpe durísimo. Alivio, porque ante cada cosa extraña que hagamos podemos echarle la culpa a la enfermedad; golpe, porque descubrimos que hemos construido nuestra vida sobre costumbres poco sanas.

De arranque, la socialización. Nos han recomendado quedarnos en casa, y mientras muchos están que se cuelgan de las paredes y arman fiestas a escondidas, otros no cabemos de la felicidad. Antes del aislamiento, nuestro gran placer era no ir a los planes a los que nos invitaban y el único problema era encontrar una excusa creíble; ahora, con la enfermedad, no hay nada que inventar. No podemos salir, pero la verdad es que tampoco queremos.



De hecho, nos alegramos cada vez que alargan la cuarentena así sea a costa del colapso de la economía y el sufrimiento de muchos, incluso del propio. Extrañamos marzo y abril, cuando la gente se atrincheró en su casa para dejar las calles vacías, y vemos ahora con tristeza cómo la vida se va reactivando de a poco. En tiempos de normalidad, perder el tiempo en casa mientras el resto del mundo trabajaba producía placer culposo; ahora, con el aislamiento, arruinarnos mientras el mundo se arruina con nosotros es todo un alivio.



La cuarentena me ha agarrado comiendo salchicha de microondas a las tres de la madrugada o jugando PlayStation a las 11 de la mañana, cuando debería estar escribiendo un libro en el cual no he avanzado. La piyama no me la quito hasta que hiede, y el juego de cama que me alcanzaba para una semana ahora aguanta tres. Y, aunque todo me suene terrible y me haga sentir tristeza por mí mismo, lo cierto es que no me extraña del todo porque en el pasado había hecho cosas similares o peores, sin necesidad de pandemia.



Cuando la normalidad era la regla, muchas veces alguien me preguntaba en qué andaba, y yo respondía que escribiendo, cuando en realidad estaba viendo 'Notting Hill' por enésima vez un martes cualquiera a las dos de la tarde.



Ahora es igual, solo que, insisto, hay excusa de por medio. De hecho, la semana pasada veía 'El diablo viste a la moda', otro clásico del que no me canso, y al final no supe si la había disfrutado más que nunca o si debía juzgarme por ser tan inútil.



La gracia de repetir tus películas favoritas es que no tienes que pensar mientras las ves, solo quedarte en la cama recreando las escenas y los diálogos que ya te sabes de memoria, pero es que en estos momentos el tedio es tal que apelar a tus viejos rituales no alcanza; mientras por un lado sabes que deberías aprovechar el tiempo sacando adelante la lista de pendientes, lo único que deseas es quedarte mirando al techo hasta que todo esto pase.



El único consuelo, repito, es que no somos los únicos que estamos usando el virus como comodín. Mientras medio mundo se lamenta falsamente porque este iba a ser el año de su vida y la enfermedad se lo arruinó, el Gobierno se vale de ella para lavarse la cara y posar de preocupado mientras se hace el loco con escándalos recientes como la masacre de líderes sociales, la compra de votos, las chuzadas y los sobrecostos en los mercados y los tapabocas.



Esos temas no están ni siquiera sobre la mesa porque, en teoría, lo más importante es cuidar a los ciudadanos. Qué ángel de la guarda el que se le apareció a Duque, solo el tiempo dirá si el día de mañana, cuando queramos evaluar su gobierno, saldrá el coronavirus como excusa y la historia lo recuerde como el presidente que iba para desastre y terminó siendo víctima, incapaz de controlar una situación que se salió de las manos. De nosotros, en cambio, no se va a acordar nadie. Eso es lo que pasa cuando eliges pasarte la vida viendo películas en piyama.



Adolfo Zableh Durán