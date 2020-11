El pensar supremo

Seguí el resultado de las elecciones en Estados Unidos por RCN porque me gusta ver cómo los periodistas toman partido y no les importa. Tratan de hacer su mejor esfuerzo por lucir imparciales, que es lo que se espera en el periodismo, pero tarde o temprano quedan retratados, haciéndole fuerza a su candidato favorito.

En medio del cubrimiento, la audiencia le empezó a caer a Luis Carlos Vélez por haberle pedido a Biden que se retirara de la contienda y le cediera el triunfo a Trump. La afirmación me pareció tan ridícula que hice algo que hacemos cada vez con menos frecuencia: ir a la fuente. Allí entendí que habían sacado las declaraciones de contexto y que lo que el periodista decía era que mientras Trump era capaz de hacer lo que fuera con tal de evitar una derrota, el estilo de Biden era el opuesto y aceptaría los resultados.



Y vean que yo no soy sospechoso, muchas veces he escrito públicamente que no me gusta el periodismo que hacen Vélez ni RCN, pero entiendo que no ser fan no me da licencia para criticar a conveniencia algo que no dijo. En comunicación social me enseñaron que saber expresarse era tan importante como saber oír, y aunque fui un pésimo estudiante, toca seguir haciendo el esfuerzo.



¿Saben qué no me gusta del asunto? Que quienes lo están crucificando son los biempensantes de siempre, infalibles defensores de las causas nobles, reaccionarios ante todo lo que consideran que está mal (para ellos, todo está mal) y que al final terminan siendo tan arrogantes como aquello contra lo que creen luchar. Es que todo lo estigmatizan, todo lo dramatizan. Aman con locura, odian con las vísceras o se mueren de la angustia por cualquier cosa; no tienen término medio y no han aprendido a calmarse y pensar.



Creen entender mejor que nadie cómo funciona el universo, conocer de medicina, economía, política internacional, y no entienden ni al que tienen al frente. Tampoco son capaces de desmenuzar lo que no entra en sus cabezas porque lo creen imposible, algo tipo ‘¿cómo así que setenta millones de personas votaron por Donald Trump si es algo que yo nunca haría?’.



Podrán no gustarnos Trump y sus seguidores más radicales, pero si tantos simpatizan con él, más que negarlos hay que aceptarlos y ver qué pasa por sus cabezas. A cambio, en vez de analizar el tema, discutirlo, acercarse a sus contrarios (cosa que los haría realmente diferentes al orden establecido), optan por silenciar a todo lo que concuerde con ellos (cancelarlo lo llaman), reforzando así el sistema excluyente en el que vivimos, solo que desde su propia otra orilla.



Por juzgar en vez de tratar de entender es que viven con rabia y tusas electorales, decepcionados del mundo y sus habitantes, que nunca estamos a su nivel. Hoy se ensañaron con Vélez, mañana lo harán con cualquier otro que se les atraviese y no serán capaces de ver el peligro que significa ajusticiar a placer. Mi resistencia hacia los biempensantes es tal que me iría del lado de los conservadores tradicionales (tradición, familia y propiedad) si no fueran tan paila.



Yo no le tengo mucha fe al personaje promedio que se jura bueno porque no creo que con él nos vaya a ir considerablemente mejor. A nadie, salvo a él mismo, va a beneficiar esa actitud de superioridad, esas ganas de figurar y de tener la razón. Quizá sea un poco mejor que lo que ya hay, pero eso no tiene mérito, no es muy difícil superar en valores a las personas que controlan el mundo.



Mientras ellas dominan con poder, dinero, medios de comunicación y conexiones, los que creen ser alternativa pretenden hacerlo desde el conocimiento, la educación superior, pero lo hacen también desde la soberbia, menospreciando al otro, y ahí radica el problema. No se rompe el sistema aplicando las mismas leyes del sistema que se quiere reformar.



Adolfo Zableh Durán