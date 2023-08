La mostaza se ha vuelto tema de conversación en Colombia, suena tanto como las críticas al Gobierno y los partidos de fútbol. Hace poco empecé a oír que la Dijon escaseaba, y quien hablaba del tema lo planteaba como un drama mientras yo pensaba “Que se joda”, porque la Dijon es un ingrediente de lujo, y para los ricos, ni agua. Gozo cuando sus pequeños problemas se les vuelven el fin del mundo, resentido que soy. Por otro lado, el resentimiento no es bueno porque mata el alma del que odia y no del odiado, así que traten de no ejercerlo, eso déjenmelo a mí.



El punto es que el asunto ha empezado a escalar y ya no es solo la Dijon. Va uno al mercado y no hay sino Fruco –que es un potaje disfrazado de mostaza–, alguna otra marca que no tiene buena pinta y, Dios mío, perdónanos, mostaneza. Algo nos pasa a los colombianos, que nos fascinan esos engendros culinarios que suelen tener nombre compuesto: mostaneza, tostiarepa, salchipapa, pinchorizo, chontacón. Todos ellos son testimonio de nuestros bajos estándares, no solo gastronómicos, sino de vida. Nuestra pobreza no se debe a la ineficiencia de nuestros gobernantes, al poco ingenio de nuestros emprendedores ni al precio del dólar, sino a las monstruosidades de alimentos que consumimos.

Yo no pido excesos ni extravagancias, pido un a mostaza decente como se encontraba antes porque ya quedan pocas opciones para el consumidor. Una, conformarse con lo que hay; otra, renunciar a la mostaza y, por último, pedir a amigos que están afuera que manden frascos.

Hoy Colombia es conocida entre la comunidad internacional no por su café o por Shakira, sino por ser el país sin mostaza.

Ahora se volvió normal traficar con mostaza, situación que ignoro cómo estarán manejando los aeropuertos internacionales, mientras que en internet el producto ha alcanzado precios de escándalo como si no se tratara de un condimento, sino de droga. Yo he optado por dejar de consumirla, e incluso en la casa tengo un tarro de Heinz ya vacío, protegido de la luz y la humedad como si fuera una reliquia porque, si esto sigue así, pienso ir a empeñarlo a El precio de la historia y así salir de pobre.

Todo este asunto se debe, tengo entendido, a algo llamado ‘Ley del sodio’, que busca controlar el consumo de dicho elemento, que en altas cantidades es perjudicial para la salud, así que la medida afecta no solo a la mostaza sino a más de cincuenta productos, entre los que están la salsa de soja y diferentes extractos de pescado.

Por un lado, ¿quién diría que el sodio nos iba a seguir jodiendo la vida luego de salir del colegio, símbolo Na, número 11 en la tabla periódica y 22.990 de masa atómica? Y, por otro, tan bello el gobierno, que mientras piensa en nosotros permite que en cualquier local haya un sinfín de productos repletos de azúcar, infinitas variedades de cigarrillos y galones de licor, elixir mágico que nos fascina, básicamente porque nos hace olvidar de quiénes somos.

Quienes abogan por la mostaza específicamente dicen que está mal catalogada porque no es una salsa sino un condimento, en cuyo caso no tendría que ser restringida. No tengo idea de quién tenga razón, solo sé que me siento de vuelta en los noventa, cuando por cuenta de las fronteras cerradas solo teníamos tres marcas de carros: Mazda, Renault y Chevrolet, todas ensambladas localmente, y quien quisiera tener un importado debía pagar como si estuviera comprando el papamóvil.

Y uno puede vivir sin mostaza, faltaba más, así como puede vivir sin millones de cosas que existen en el mundo, pero ¿a cuenta de qué va uno a privarse de algo tan elemental y común solo porque a alguien se le ocurrió que era bueno para la gente? Hoy Colombia es conocida entre la comunidad internacional no por su café o por Shakira, sino por ser el país sin mostaza. Golpe bajo, sí, pero siempre será mejor eso que ser reconocido como el país de la mostaneza.

