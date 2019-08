El mundo se va a acabar

Parece que estamos asistiendo a los últimos días de la civilización como la conocemos, pero al mismo tiempo vivimos en un nivel de bienestar nunca antes visto. Es decir, el mundo está hecho mierda y, en simultánea, nunca estuvo mejor. No es solo que la ciencia y la tecnología avancen, sino que cada vez hay más personas que educan a sus hijos de la mejor manera posible. Por mucho que nuestra antigua versión, primitiva e intolerante, siga imponiéndose, hay familias que intentan enseñar generosidad y tolerancia. Hoy son minoría, quién sabe en un futuro.

Y aunque los padres de hoy están confundidos porque criar un hijo es andar a ciegas, saben más que lo que sabían los nuestros. A muchos nos criaron en un tiempo en el cual se creía que con alimentarnos, vestirnos y mandarnos al colegio ya se había cumplido. De resto, ‘no llore que le doy más duro’. Hoy no solo hay conciencia por el planeta y por las demás personas, sino que los niños crecen en su vocabulario con palabras como ‘empatía’ y ‘reciclaje’.



Imposible, entonces, negar que hemos avanzado, aunque cuando decimos que nos preocupamos por el planeta en realidad no estamos preocupando por nosotros. El planeta está divinamente, y la raza humana no representa una amenaza para él. Por muchos incendios que causemos, plástico que produzcamos y especies de animales que extingamos, la vida en el mundo se va a imponer y seguirá aun milenios después de que nosotros hayamos desaparecido.



Un reciente informe de la ONU asegura que estamos acabando con los recursos a una velocidad sin precedentes y que en un tiempo no muy lejano no podremos alimentarnos como lo hacemos hoy. Eso es, sin adornos, que podríamos estar cerca de la extinción, lo cual no tiene nada de malo. No somos tan importantes como creemos, así llevemos siglos aquí y hayamos creado maravillas. Somos dinosaurios y, al igual que ellos, hemos tenido nuestro tiempo acá.

Distan mucho de agradarme, pero no son lo malos de esta historia, básicamente porque en términos universales, el bien y el mal no existen. Trump y Bolsonaro son producto de nuestro tiempo. FACEBOOK

TWITTER

Menos oficiales y promocionados que el estudio de la ONU, hay análisis según los cuales hoy, la gente tiene menos hijos que antes por decisión personal, pero también porque está teniendo menos sexo. Y estamos subestimando ese dato no solo porque si la tendencia continúa, la extinción llegaría (y por el lado menos pensado), sino porque demuestra que es falsa la leyenda de que si supiéramos que el mundo se va a acabar nos pondríamos a tener sexo como locos.



El esfuerzo que usábamos antes para formar una familia lo empleamos hoy en viajar, estudiar, sumergirnos en internet y tener mascotas a las que tratamos como si fueran personas. Ese perro y ese gato podrán ser adorables, pero no nos van a salvar, más bien vamos a morir abrazados a ellos para que la próxima especie estudie las razones de nuestro declive.



El otro día hablaban en una reunión pestes de los presidentes de Estados Unidos y Brasil, cosa con la que no estuve de acuerdo. Distan mucho de agradarme, pero no son lo malos de esta historia, básicamente porque en términos universales, el bien y el mal no existen. Trump y Bolsonaro son producto de nuestro tiempo, y su existencia no es más que la vida misma haciendo lo único que sabe hacer: transcurrir de manera natural. Lo que pasa es que nos encantan los héroes y los villanos para poder amarlos u odiarlos sin medida y descargar nuestra responsabilidad en ellos. Por mucho que nos hayamos metido en la película, esto no es Star Wars, no hay ningún lado oscuro de la fuerza.



Aunque, si les interesan las historias apocalípticas, dicen que un meteorito podría golpear la Tierra a comienzos de octubre con graves consecuencias para todos. No son pocos los que desean que nos impacte para ahorrarnos así décadas de decadencia y sufrimiento. Yo digo que sí, que todo es una porquería, pero que todavía hay esperanza, y que si desaparecer es nuestro destino, que al menos volvamos a tener sexo como antes.