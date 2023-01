El bajón son los amigos

Los que hablan del bajón del domingo nunca han sufrido el bajón del viernes en la tarde. Sí, en domingo se acaba el fin de semana y llega el lunes, motivo suficiente para sentir esa pequeña punción en el estómago, mezcla de desasosiego y enojo, pero es que el domingo está hecho para generar tal cosa. Sentirse vulnerable un domingo a las seis es lo esperado, bajonearse en cambio un viernes en la tarde, cuando todo es euforia, ruido y la gente quiere darse contra las paredes de tanta felicidad, es ir a contracorriente. Y no lo digo con orgullosa irreverencia, que ser irreverente es ser un pendejo, sino con algo de tristeza. Yo desearía querer comerme al mundo los viernes en la tarde, pero lo único que quiero es llegar a casa para refugiarme en un lugar seguro.

Ese bajón de viernes son mis amigos, en especial los que ya no están, lo tengo identificado. De niño y adolescente, los viernes en la tarde significaban el fin del colegio o de la universidad, que era donde socializaba, y llegaba el fin de semana, donde armar planes era un lío. Sin celulares de por medio, tocaba llamar al fijo de la casa, esperar que la persona estuviera (o que no se negara), ver qué había para hacer y si estaba invitado. Era como colarse en los planes, pero tocaba no lucir desesperado para que me incluyeran. Si no llamaba o no me aparecía de sorpresa en la casa de alguien, no me invitaban. Eso era antes, claro. Hoy ya no busco a nadie y eso, increíblemente, hace que los demás me propongan hacer planes.

Los viernes en la tarde me dan más duro que cualquier otra cosa desde que renuncié a la calle. Y me dan duro no solo porque recuerde aquellas épocas donde no paraba de hacer vainas y conocer gente, sino porque vuelven a mi cabeza esos amigos por los que me desvivía y que ahora no significan mayor cosa. Antes no sabía cómo hacer para extender mi unión con ellos más allá de las clases entre semana y verlos los viernes en la noche, los sábados y domingos las veinticuatro horas; ahora me aburren tanto que para no tener que saludarlos cruzaría no una calle, sino un continente entero. Qué difícil es tener una relación con amigos, es más complicado que sacar adelante un matrimonio.

Y no es que haya pasado nada en particular entre nosotros. Nunca nos peleamos, solo nos alejamos, que es lo que hace la vida. Me fui de ellos como me voy de todo. Gente que fue tan grande que hasta le codiciaba las sábanas de la cama en la que dormía porque eran mejores que las mías, hoy no signifiquen nada salvo un estorbo de la memoria, un desfase de mi pasado. A veces me encuentro a alguno y no me queda de otra que hablarle un rato. En medio de la charla noto que me mira y me sonríe con esa alegría triste de la nostalgia, y yo le devuelvo la misma sonrisa vacía mientras por dentro pregunto: “Disculpa, ¿nos conocemos?”.

Crecimos y conocimos la vida juntos, tuvimos la confianza para mamarnos gallo y montárnosla por cualquier cosa, y ahora ahí no queda nada, solo un puente roto. Por eso, cuando quiero recordar a mis amigos del pasado pongo música de los noventa y dejo de joder, no me pongo a incomodarlos con llamadas o mensajes de texto para tratar de rescatar algo que murió hace décadas.

Tengo la teoría de que a la gente que le da el bajón del domingo es porque solía pasarlo en buenos lugares, planes felices con gente querida. A mí nunca me pasó nada bueno un domingo porque me la pasaba en la casa familiar, y yo pocos recuerdos buenos tengo de aquel lugar. Lo único que me mantenía vivo era saber que el lunes estaba a la vuelta y que así volvería empezar mi ciclo de socialización con mis amigos, así fuera a la fuerza. No sé, mis domingos del pasado fueron tan tristes que siento que los de hoy ya no pueden hacerme daño.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

