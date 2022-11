¿Dónde más voy a hablar de Aerosmith?

Dijo Jann Wenner que el rock estaba muriendo y que terminaría como el jazz, convertido en música de culto después de haber sido el género musical más popular del planeta. Ya lo sospechábamos, pero una cosa es que cualquier hijo de vecino lo comente en una charla entre amigos, y otra, que lo afirme el fundador de la revista musical más influyente del mundo.



El rock no se renovó, como la salsa, y los que vinieron después fueron inferiores a sus antecesores, de ahí que antes un solo grupo llenara un estadio de cien mil personas y hoy un festival con docenas de bandas convoque la mitad de ese número. Hay quien se lamenta porque el reguetón manda ahora la parada, yo no le veo problema. No me gusta porque no me llega lo que dice, no le veo el punto a vivir diciendo que uno quiere tener sexo e irse de fiesta, pero tampoco denigro de él. La vida es lo que es y quejarse porque los tiempos pasados fueron supuestamente mejores no tiene sentido, básicamente porque es falso.

De consumir rock 24/7 pasé a dejar de oírlo del todo, no tanto porque me cansara, sino porque quise ampliar mis horizontes musicales. Pero desde que leí las declaraciones de Wenner me he dedicado a escucharlo como si acabara de descubrirlo, y ha sido como empezar de nuevo. No es sino que te digan que te van a quitar algo para que lo atesores.

Más que subvalorado, Aerosmith es un grupo mal juzgado, popular por sus baladas noventeras y menos por lo que hizo en los setenta y la segunda mitad de los ochenta, que es enorme.

TWITTER

Lo cierto es que me he vuelto a sentir como un adolescente, o casi, reaccionando a cada riff de guitarra y solo de batería, oyendo con atención la línea del bajo y aprendiéndome de memoria la historia y el nombre de los integrantes de mis grupos preferidos.

Aerosmith fue mi favorito en la adolescencia (cuando tenía rabia y no sabía que usaba el rock para desfogarla), y aunque hoy puedo nombrar sin problema veinte artistas que me gustan más, nunca, antes ni después, fui tan aficionado a algo como lo fui a ellos. Eran más grandes que la vida misma, más allá de que la propia Rolling Stone los pusiera en el puesto 59 de los mejores grupos de rock de la historia. Es que no me cansaba. Tenía todos sus discos en casete, CD y acetato; tenía libros, camisetas, conciertos piratas y hasta un afiche enmarcado de dos metros que un día rompió el perro de un compañero de colegio.

Más que subvalorado, Aerosmith es un grupo mal juzgado, popular por sus baladas noventeras y menos por lo que hizo en los setenta y la segunda mitad de los ochenta, que es enorme. Heart’s Done Time, del 87, no es solo la canción que abre Permanent Vacation, sino el regreso triunfal de un grande después de años de oscurantismo, mientras que Seasons of Wither puede ser pendejamente la mejor balada de ellos. Sin embargo, la gente los recuerda más por participar en la banda sonora de Armaggedon, por cantar junto a Taylor Swift y por una versión de Dude (Looks Like a Lady) hecha por Shakira. Y así pasa con todo lo que hicieron; lo suyo es un extraño caso de fama tardía y mal encauzada.

Y disculpen que trate semejante tema en unas páginas que suelen estar llenas de análisis políticos y coyunturales, pero ¿dónde más voy a hablar yo de Aerosmith, si todos los medios de comunicación están cerrando y con mis amigos suelo hablar de bobadas y no sobre las cosas que realmente me apasionan?

A veces sueño con que hagan una película sobre ellos, luego veo lo que le pasó a Queen, que se convirtió en la medida de todas las cosas para la gente que en su vida ha oído rock, y pienso que no, que mejor se queden como están. Eso sí, deberían hacer al menos una película con el rock como tema principal, una donde un joven con alma de viejo sueña con convertirse en el mejor músico de todos los tiempos del género.

Ojalá la estrenen pronto y sea tan buena como Whiplash, con su propio calvo hijueputa incluido.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

