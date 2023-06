¿Dónde está la plata?

Ignoro cómo será la situación en el oficio que ejercen ustedes, pero en el mío la cosa está compleja. Hablo no solo de periodismo, sino de la generación de contenido en general. Los periódicos, en crisis; las revistas, desapareciendo; la radio y la televisión, cada vez con menos consumidores. Por su parte, Disney, el conglomerado de medios más grande del mundo, está haciendo recortes, mientras que Netflix cobra por pantalla extra porque los números no le dan. Eso por no mencionar los indicadores a la baja de Facebook, Twitter e Instagram.



Si ni lo nuevo ni lo viejo están siendo rentables, ¿dónde está toda la plata? ¿Se fue toda para TikTok? No creo. ¿Los inversionistas la están recuperando y llevándola a otro lugar? Es posible. Alguien está acaparando grandes cantidades de dinero, haciéndose millonario más allá de lo imaginable, y no nos hemos enterado.

Es cierto que desde que tengo memoria se oye que la situación está dura. Nunca he visto a nadie decir que las cosas van bien y mejorando; al revés, hasta los más pudientes ponen cara de acontecimiento cuando se les pregunta por los negocios. De niño pensaba que hacer dinero era fácil porque veía volver a mi padre del trabajo sin contratiempos, pero resulta que la calle es durísima, peor que la selva, y la gente pelea a muerte cada centavo. Ahora entiendo cuando me regañaba por perder el año o dañar la ropa, al tiempo que me preguntaba si yo creía que la plata crecía en los árboles.

¿Quién tiene flujo de caja entonces? Los políticos, parece, y no me refiero a los más recientes hechos ocurridos en el sótano de la Casa de Nariño. Tampoco señalo a una sola corriente política, que desde hace años sale a la luz que a tal o cual funcionario lo pillaron con generosos fajos de billetes. Y entiendo que se metan en política, al fin y al cabo todos tenemos que comer y el sector público parece ser de los pocos que están boyantes, pero es que se les va la mano. Algunos políticos son los nuevos traquetos, andan en carros blindados con escoltas y grandes sumas en efectivo con las que cierran negocios. Nadie sabe lo que pasa detrás de esos vidrios polarizados, las cosas que pactan, los cruces que cuadran.

Antes, los políticos torcidos pasaban inadvertidos porque teníamos una clase criminal que delinquía a lo grande y que, además, tenía poder mediático, al punto de que no solo salía en las noticias, sino que terminó protagonizando series y películas. Los dirigentes posaban como sus rivales, pero en realidad eran sus aliados, y apenas los mataron o los pusieron tras las rejas, pasaron a ser sus sucesores. Hoy nos enteramos de muy pocas cosas, la superficie apenas, pero cada vez que pillan a alguien queda claro que sus comportamientos son de mafioso. Y, encima, tienen las instituciones de su lado.

La fórmula sí parece estar clara: en campaña posan de bondadosos y preocupados, y una vez montados empiezan a mover los hilos, haciéndose los que trabajan mientras arman el entramado que les permitirá enriquecerse y escalar en el organigrama.

Los recursos que está perdiendo el país por cuenta de estos personajes. No es solo que no cumplan con lo que prometieron y que ejecuten los programas con lentitud e ineficacia, sino que estamos dejando de recibir una cantidad de divisas que podrían ayudar al funcionamiento de nuestra sociedad. Esos cerros de billetes que se mueven por ahí sin declarar conforman una economía gris que beneficia a unos pocos y representan una gran fuga para las finanzas nacionales.

Se me ocurre, acá pensando en borrador, que antes que pedirle a un candidato avales, programa de gobierno y todo lo demás, habría que exigirle que se bancarice. Al fin y al cabo, ellos parecen tener licencia para mover capitales sin declarar, mientras que al ciudadano común se le indaga hasta el último centavo con el que hizo el último mercado.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

